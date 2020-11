Samsung sta per lanciare l’assistente virtuale “umano” NEON su uno smartphone Galaxy

Il NEON umano artificiale di Samsung sarà presentato sui dispositivi Galaxy il mese prossimo. L’azienda sudcoreana aveva svelato per la prima volta i suoi “umani artificiali realistici”, che prendono appunto il nome di NEON, all’inizio di quest’anno, e precisamente durante il CES 2020 che si è tenuto a Las Vegas a gennaio.

Da allora, la società ha mostrato diverse situazioni in cui il NEON umano artificiale poteva essere utilizzato, come ad esempio nel settore bancario o in quello della vendita al dettaglio. Nelle ultime ore la società sudcoreana ha fatto capire che potremmo vedere molto presto NEON sugli smartphone.

Pranav Mistry, CEO e Presidente di STAR Labs, ha affermato su Twitter che sta attualmente utilizzando NEON sul suo smartphone. Inoltre, Mistry ha anche affermato che la società di Seul sta testando i suoi umani artificiali sugli smartphone proprio in questi giorni, ed è molto probabile che assisteremo ad una dimostrazione pubblica sugli smartphone Galaxy entro il mese di dicembre 2020.

Tuttavia, almeno finora non vi è alcuna chiara indicazione da parte di Samsung sul fatto che i NEON verranno un giorno preinstallati sui dispositivi Galaxy, nè se saranno disponibili su dispositivi di altre marche. I NEON sono alimentati dalle tecnologie Core R3 e SPECTRA di STAR Labs. SPECTRA garantisce emozioni, intelligenza, apprendimento e memoria al Core R3: stando a quanto affermato da Samsung, la tecnologia può superare il test di Turing una volta pronta.

I NEON sono dotati di avatar virtuali, generati dall’intelligenza artificiale, indistinguibili dagli esseri umani. Ognuno di loro ha la propria personalità unica. Il sito Web di Samsung afferma che gli esseri umani artificiali possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente. Inoltre, possono essere utilizzati come rappresentanti dei servizi, consulenti finanziari, concierge, operatori sanitari o semplicemente come amici virtuali.

Fonte SamMobile