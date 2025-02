Samsung: arrivano aggiornamenti significativi per Good Lock e i suoi moduli

Samsung rivela aggiornamenti per la sua app Good Lock e alcuni dei moduli correlati, portando miglioramenti significativi nelle funzionalità. Questo aggiornamento non coinvolge solo l'app principale, ma interessa anche Edge Lighting+, e Wonderland. Scopriamo insieme quali novità sono state implementate attraverso il Galaxy Store.

Miglioramenti di Good Lock, Edge Lighting+ e Wonderland

L'app Good Lock è un utile strumento per la personalizzazione dei dispositivi Samsung Galaxy. Essa permette agli utenti di modificare vari aspetti delle funzionalità del sistema operativo, rendendo male a personalizzare il loro smartphone in base ai propri gusti e necessità. Tra le opzioni offerte ci sono moduli che consentono di cambiare icone, tastiere, impostazioni, sfondi animati, illuminazione Edge e schermate di blocco, fino all'Always-On Display. Tra i moduli più apprezzati troviamo Edge Lighting e Wonderland: il primo si occupa del design delle luci di notifica, mentre il secondo permette di creare sfondi con effetti tridimensionali.

Recentemente, l'app Good Lock ha ricevuto un aggiornamento che porta la versione 3.0.10.3. Questa nuova versione risolve un problema che impediva l'apertura corretta dell'app in determinate situazioni, migliorando così l’esperienza d’uso complessiva. Anche Edge Lighting+ ha ricevuto un aggiornamento, passando alla versione 7.0.00.12. Questo aggiornamento, specifico per la One UI 7, risolve un bug che causava la chiusura imprevista dell’app durante l’elaborazione degli effetti di avvio dei dispositivi.

Novità nella versione di Wonderland

Il modulo Wonderland sta ricevendo cambiamenti interessanti, con il rilascio della versione 1.6.07, attualmente disponibile solo per i dispositivi con One UI 7, in particolare per la serie Galaxy S25 e la serie Galaxy S24, per gli utenti che sono riusciti ad attivare la beta manualmente. Tra le novità introdotte, c'è la possibilità di impostare uno sfondo specifico per lo schermo di blocco, una caratteristica che offre agli utenti maggiore libertà nella personalizzazione. Inoltre, questo aggiornamento consente di visualizzare un’anteprima in tempo reale dello sfondo scelto e regola automaticamente il colore del testo in base all'immagine. Ciò garantirà una visibilità ottimale e un'armonia estetica tra i diversi elementi dello schermo. Infine, è stata risolta anche una problematica che impediva agli utenti di aggiungere file video, semplificando così ulteriormente la creazione di sfondi unici.

Come aggiornare Good Lock, Edge Lighting+ e Wonderland

Per chi desidera aggiornare Good Lock, Edge Lighting+ e Wonderland, il processo è piuttosto semplice. Attraverso il Galaxy Store, gli utenti possono controllare la disponibilità di aggiornamenti direttamente dal proprio smartphone Samsung. È sufficiente aprire il Galaxy Store e navigare nel menu cliccando su "Menu > Aggiornamenti". In alternativa, si può premere e tenere premuta l'icona dell'app e selezionare “Aggiorna applicazioni”. Inoltre, si può accedere ai moduli come Edge Lighting e Wonderland anche direttamente all'interno dell'app Good Lock, rendendo il tutto ancor più accessibile.

Questi aggiornamenti testimoniano l'impegno di Samsung nel migliorare la propria offerta software e nell'offrire ai propri utenti strumenti innovativi per personalizzare i propri dispositivi.