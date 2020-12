Samsung non prende più in giro Apple e rimuove l’annuncio ironico: ecco il motivo

Le prese in giro tra i colossi del mondo della tecnologia sono sempre piuttosto divertenti. Anche Samsung e Apple, di tanto in tanto, si “pizzicano” sulle rispettive scelte, specialmente quelle operate sugli smartphone. L’ultima “contesa” ha riguardato la scelta del gigante di Cupertino di non inserire il caricabatterie (e nemmeno gli auricolari, ndr) all’interno della confezione dei nuovi iPhone 12, ufficializzati dalla “Mela morsicata” lo scorso ottobre.

Samsung aveva criticato apertamente quella decisione, utilizzando l’ironia. La filiale caraibica dell’azienda con sede a Seul aveva infatti pubblicato un annuncio dove Apple veniva di fatto derisa per non aver incluso il caricabatterie nella confezione dei nuovi melafonini. Eppure, come hanno notato molti esperti del settore e anche diversi utenti, l’annuncio è stato rimosso da Samsung. I più attenti hanno notato che il marchio sudcoreano aveva fatto lo stesso anche l’anno scorso, cancellando le vecchie pubblicità che prendevano in giro Apple per aver eliminato il jack per cuffie dai suoi top di gamma, salvo poi fare la stessa cosa sui propri telefoni “premium”.

Ebbene, sembra che anche stavolta la motivazione che ha spinto Samsung a cancellare l’annuncio sia la medesima. L’azienda è pronta a rimangiarsi tutto e a seguire le orme di Apple, togliendo dalla confezione del suo prossimo top di gamma proprio il caricabatterie. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, infatti, la nuova serie di telefoni Galaxy S21 arriverà senza auricolari o caricabatterie nella confezione nei mercati europei, e ci sono buone probabilità che lo stesso valga anche per gli altri mercati internazionali.

Apple aveva giustificato la scelta asserendo che fosse necessaria per salvaguardare l’ambiente e ridurre la diffusione di dispositivi in tutto il pianeta. Molto probabilmente anche Samsung la metterà su questo piano, ed è senza dubbio un impegno encomiabile che merita applausi e consenso. Tuttavia, non sono in pochi a sospettare che per entrambi i colossi si tratti più di una scelta “economica” che “green”: in questo modo, infatti, sia Apple che Samsung invogliano gli utenti ad acquistare caricabatterie e auricolari a parte, aumentando le entrate e “spingendo” gli altri prodotti del proprio marchio.

Con il Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, agli utenti statunitensi era permesso ottenere gratuitamente un caricabatterie e gli auricolari con una semplice chiamata al servizio clienti. Non sappiamo se sarà così anche stavolta, anche se questa eventualità non dovrebbe comunque riguardare gli utenti europei. Salvo cambi dell’ultim’ora, i nuovi telefoni Samsung Galaxy S21 verranno ufficializzati il 14 gennaio.

❄️Cerchi una idea per un regalo di Natale coi fiocchi? Ecco per te la selezione dei migliori Regali di Natale tecnologici! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte SamMobile