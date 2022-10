Samsung annuncia One UI 5.0: si comincia con i Galaxy S22

Dopo settimane di test relativi all’aggiornamento del firmware One UI 5.0 basato su Android 13 tramite una serie di versioni beta, Samsung ha finalmente annunciato la nuova versione di One UI durante la SDC22. Il colosso di Seul ha confermato che One UI 5.0 è “quasi pronto per uscire dalle fasi beta”, pertanto il debutto del firmware è ormai imminente.

Finora Samsung ha rilasciato quattro aggiornamenti beta di One UI 5.0 per la serie Galaxy S22 (solo in alcuni mercati, ndr). Non è chiaro se la quarta versione beta sarà l’ultima, anche perché finora l’azienda sudcoreana non ha ancora fornito una data precisa per il rilascio di One UI 5.0.

Tuttavia, le ultime notizie non possono che far esultare i fan di Samsung e soprattutto i possessori dei Galaxy S22. Una volta finalizzato, il nuovo aggiornamento One UI 5.0 porterà una serie di nuove funzionalità e modifiche, tra cui più opzioni di personalizzazione della schermata di blocco ispirate al modulo LockStar Good Lock, una funzionalità estesa della tavolozza dei colori, una migliore personalizzazione delle notifiche delle opzioni di autorizzazione, un miglioramento delle animazioni, gli effetti di sfondo delle chiamate per i singoli contatti e molto altro ancora.

Nel corso della SDC22 Samsung ha confermato che l’aggiornamento One UI 5.0 dovrebbe essere lanciato pubblicamente per i Galaxy S22 entro la fine del mese. Siamo quasi a metà ottobre, quindi l’attesa dovrebbe durare poco: tuttavia, pur riconoscendo a Samsung un netto miglioramento nel rilascio dei nuovi aggiornamenti (sia piccoli che grandi), bisogna tenere presente che serve sempre un po’ di tempo per far sì che un aggiornamento globale possa effettivamente raggiungere tutti i dispositivi.

Come previsto, i telefoni della serie Galaxy S22 saranno i primi a ottenere la versione pubblica stabile di Android 13 e One UI 5.0. Oltre ai Galaxy S22, anche altri telefoni di Samsung dovrebbero ricevere Android 13 e One UI 5.0 prima del 2023: in particolare l’aggiornamento pare certo per Galaxy S21, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

SamMobile riferisce che anche il Galaxy A53 potrebbe ricevere l’aggiornamento prima del prossimo anno, anche se non mancano i dubbi su questo aspetto, dato che la società sudcoreana ha testato la versione beta di One UI 5.0 per il Galaxy A52 invece del Galaxy A53.

Fonte Android Authority