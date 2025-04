Samsung annuncia le novità di One UI 7 per i vecchi dispositivi: ecco cosa aspettarsi

Samsung ha recentemente portato l’aggiornamento a One UI 7 su una varietà di dispositivi più datati, aprendo le porte a nuove funzionalità fotografiche. Con questa significativa revisione del software, la casa sudcoreana ha pianificato di implementare una serie di opzioni interessanti anche sui modelli più vecchi della gamma Galaxy. Qui di seguito saranno esplorate le principali caratteristiche fotografiche che gli utenti possono aspettarsi.

Nuova interfaccia dell’app fotocamera

Una delle novità più attese di One UI 7 è rappresentata dalla ristrutturazione dell’interfaccia dell’app fotocamera, che porta significativi cambiamenti al layout. Diverse funzionalità hanno subito un riposizionamento, ora più accessibile, in modo da consentire una migliore esperienza d’uso con una sola mano. Questa nuova interfaccia non solo sarà disponibile sui telefoni di punta del 2022, come i modelli della serie Galaxy S22, S23 e S24, ma sarà estesa anche ai tablet, come la serie Galaxy Tab S8, S9 e S10. L’obbiettivo di Samsung è rendere la fotografia più intuitiva, sfruttando immagini più chiare e funzioni proposte in modo giocoso.

Filtri personalizzati e funzioni avanzate

Gli utenti potranno beneficiare anche di filtri personalizzati nella nuova versione dell’app fotocamera. Queste impostazioni preset possono essere adattate per soddisfare le preferenze individuali, presupponendo anche la creazione automatica di un filtro ispirato alle proprie foto. Anche se questa funzione non è nuova in ambito tecnologico, l’approccio di Samsung si avvicina a quello proposto da Apple con i suoi stili fotografici. Mentre la registrazione di video in log è riservata solo alla serie S24, i filtri rappresentano un’aggiunta versatile e interessante.

Un’altra funzione utile, “Best Face“, permette agli utenti di scegliere espressioni ardenti da una serie di scatti, migliorando l’aspetto finale delle foto di gruppo, una pratica che semplifica la creazione di ritratti perfetti. Questa funzione sarà disponibile per i modelli Galaxy S23 e S24, escluso il S23 FE.

Novità nella registrazione audio e video

Una delle piccole rivoluzioni introdotte in One UI 7 riguarda il miglioramento della registrazione audio attraverso l’opzione “Audio Eraser“, in grado di ridurre i rumori di fondo nei video. Questo strumento è particolarmente utile per creare clip più pulite, essendo disponibile per i modelli di punta dello scorso anno, inclusi il Galaxy S24 FE e la serie Galaxy Tab S10. Inoltre, i dispositivi di ultima generazione supporteranno anche le “Motion Photos“, che catturano brevi clip video prima e dopo la cattura di un’immagine, rendendo le foto più dinamiche ed emozionanti.

Le opzioni per video in slow motion tramite telecamera ultrawide o teleobiettivo, in veste di una novità, saranno a disposizione per la serie S24 e alcuni modelli del foldable Galaxy.

Strumenti avanzati per l’editing delle immagini

Un altro aspetto significativo dell’aggiornamento riguarda l’editing delle immagini. L’introduzione di nuove opzioni nel pacchetto di editing avanzato offre agli utenti la possibilità di apportare modifiche ai parametri base come esposizione, contrasto e saturazione. Il software ora presenta sei nuove funzionalità, ampliando notevolmente le possibilità creative per chi desidera perfezionare le proprie foto. Questa espansione sarà accessibile all’utenza dei Galaxy S22 e modelli più recenti.

La funzione “Generative AI editing” ha subito aggiornamenti che, tra le altre cose, consentono di rimuovere le ombre da un’immagine in modo più efficiente. Un’altra innovazione è rappresentata dalla funzione “Sketch to Image“, perfetta per chi ama mescolare arte e fotografia.

Insomma, Samsung ha progettato un aggiornamento che, pur rivolgendo attenzione ai dispositivi più vecchi, promette di arricchire l’esperienza fotografica per i suoi utenti. In un mondo in cui la tecnologia avanza rapidamente, l’impegno di Samsung nel supportare i suoi dispositivi più antiquati con nuove funzionalità è un chiaro segno dell’intenzione di mantenere la fedeltà della propria clientela.