Samsung annuncia l’arrivo della beta One UI 7 per Galaxy Z Flip 6 e Fold 6

Samsung ha dato il via all’aggiornamento beta di One UI 7, ora disponibile per i suoi dispositivi Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Fold 6 anche a livello internazionale. Questa nuova versione promette di apportare significativi miglioramenti, in particolare nell’ambito delle funzionalità AI, rendendoli ancora più versatili per gli utenti.

Dettagli sull’aggiornamento di One UI 7

Recentemente, un informatore ha condiviso su X che la beta 3 di One UI 7 sta cominciando a essere distribuita, inizialmente per i tester registrati in Corea del Sud. Tuttavia, sembra che l’aggiornamento si stia facendo strada anche verso le versioni internazionali. Con un peso di circa 1.2GB, questo aggiornamento non solo introduce nuove funzionalità, ma porta anche con sé il patch di sicurezza di aprile, apportando così una serie di miglioramenti di sicurezza e stabilità.

Tra le novità più importanti, spiccano funzionalità come “Sketch to Image” e “Audio Eraser“, che rendono l’interazione con i dispositivi più fluida e intuitiva. L’informazione fornita da SamMobile mette in evidenza anche le nuove opzioni che consentono agli utenti di attivare l’assistente digitale premendo e tenendo premuto il tasto laterale, oltre a riassunti delle registrazioni delle chiamate e la possibilità di ricerca in linguaggio naturale all’interno delle impostazioni.

Funzionalità avanzate per un maggiore utilizzo

Un altro aspetto interessante di questo aggiornamento è l’introduzione di funzionalità AI per la modifica dei suoni dei video e la creazione di immagini e adesivi personalizzati. Nel dettaglio, il “Audio Eraser” permette di rimuovere parti audio indesiderate, mentre “Sketch to Image” consente di trasformare schizzi in immagini complete, grazie all’aggiunta di descrizioni testuali e comandi vocali. Si tratta di strumenti che riflettono l’approccio di Samsung nel rendere più accessibili le tecnologie AI, consentendo agli utenti di esprimere la propria creatività in modi diversificati.

Il redesign di “Sketch to Image” è particolarmente significativo, in quanto la compagnia ha evidenziato l’importanza di rendere la tecnologia multimodale. Inoltre, i miglioramenti aiuteranno gli utenti a combinare schizzi e descrizioni vocali, facilitando così il lavoro creativo. Nonostante le note ufficiali non facciano riferimento esplicito a questi avanzamenti, è chiaro che la beta 3 di One UI 7 ha portato notevoli novità ai dispositivi foldable di Samsung.

Considerazioni sulla compatibilità delle funzionalità AI

L’azienda ha chiarito che non tutte le funzionalità AI appena introdotte saranno disponibili per i modelli Galaxy più datati. Secondo quanto dichiarato da Sally, EVP e responsabile della ricerca e sviluppo di Framework, strumenti come il “Personal Data Engine” richiedono hardware più potente, come il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, limitando così la fruibilità delle “esperienze AI più profonde” sui dispositivi più vecchi.

Il rilascio della beta è iniziato all’inizio di aprile, con il primo download che pesava circa 5GB, portando diverse funzionalità e miglioramenti già visti nella versione beta 1 del Galaxy S24. La data ufficiale per il lancio di One UI 7 è fissata per il 10 aprile, quando anche i possessori di Galaxy S24, Z Flip 6 e Fold 6 potranno godere delle nuove funzionalità.

In attesa del lancio, i possessori di dispositivi Samsung possono già esplorare queste nuove opportunità grazie alla beta 3 di One UI 7, rendendo l’uso di smartphone pieghevoli sempre più innovativo e coinvolgente.