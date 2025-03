Samsung annuncia il rilascio della One UI 7: aggiornamenti e funzionalità per i modelli più datati

Il gigante tecnologico Samsung ha rivelato che il 7 aprile 2025 segnerà l’inizio del rilascio dell’aggiornamento One UI 7 per una selezione di smartphone e tablet più datati. Questo aggiornamento promete di portare nuove funzionalità di intelligenza artificiale sotto la sua suite Galaxy AI. Scopriamo in dettaglio quali saranno le novità e quali dispositivi beneficeranno di queste migliorie.

One UI 7 e le nuove funzionalità di Galaxy AI

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei dispositivi elettronici è diventata una prassi costante, con Samsung che si unisce a questa tendenza. La One UI 7, attesissima dagli utenti, è stata introdotta inizialmente con i Galaxy S25. Questo aggiornamento include diverse funzionalità avanzate che miglioreranno l’uso quotidiano degli smartphone.

Samsung ha sviluppato la suite Galaxy AI, che contiene funzionalità innovative come Gemini e Cerchia e cerca, integrate anche in vari aspetti della One UI. Queste caratteristiche sono progettate per facilitare l’interazione degli utenti con i loro dispositivi, rendendo operazioni quotidiane più semplici e intuitive, dalla gestione delle foto alla comunicazione.

Con l’annuncio del rilascio della One UI 7, si è acceso il dibattito sulle funzionalità specifiche che verranno rese disponibili non solo per i modelli più recenti, ma anche per alcuni dei dispositivi precedenti, fermati alla One UI 6.1. Il focus si sposta ora sul come i modelli più datati possano beneficiare di queste ultime innovazioni dell’era dell’AI.

Funzionalità disponibili e modelli supportati

Nel comunicato ufficiale, Samsung ha compiuto un ‘chiarimento’ su quali funzioni precise della Galaxy AI saranno estese ai dispositivi già esistenti. Tra le funzionalità che verranno incluse, è stato annunciato il supporto per strumenti avanzati dedicati alla scrittura e al disegno, che si riveleranno particolarmente utili per coloro che utilizzano i loro dispositivi per attività professionali o di studio.

Dai dettagli forniti, emerge che i modelli 2024 della gamma Galaxy avranno accesso a quasi tutte le novità di One UI 7. Questi dispositivi, di fascia alta, sono quelli che più beneficeranno del nuovo aggiornamento. Tuttavia, i precedenti modelli del 2023 non riceveranno un accesso completo a tutte le nuove funzionalità; per loro è previsto il rilascio limitato di alcune opzioni di assistenza alla scrittura e alle illustrazioni, un riscontro che potrebbe deludere parte degli utenti.

In sintesi, la One UI 7 rappresenta un passo significativo per Samsung nel portare funzionalità all’avanguardia ai suoi dispositivi più anziani, ma con alcune limitazioni che fanno la differenza tra i modelli più recenti e quelli lanciati in precedenza. Con la data dell’aggiornamento che si avvicina, l’attenzione è rivolta a vedere come gli utenti reagiranno a queste novità.