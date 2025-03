Samsung annuncia il nuovo Galaxy Tab S10 FE+: ecco cosa c’è da sapere

Samsung si prepara a lanciare il suo nuovo Galaxy Tab S10 FE+, la prossima generazione della popolare serie Fan Edition. Questo modello rappresenta un passo avanti rispetto al Galaxy Tab S9 FE+, con miglioramenti significativi in termini di performance, design e specifiche tecniche, ma anche con un aumento di prezzo. Scopriamo insieme le principali novità di questo dispositivo.

Design e specifiche del Galaxy Tab S10 FE+

Il Galaxy Tab S10 FE+ si distingue per le sue dimensioni maggiori rispetto al suo predecessore. Atteso in misure di circa 300,5 mm in lunghezza, 194,7 mm in larghezza e 6 mm in spessore, il nuovo tablet appare più alto e largo, ma sorprendentemente più sottile del Galaxy Tab S9 FE+, che misurava 285,4 mm x 185,4 mm x 6,5 mm. Nonostante l’aumento delle dimensioni, il peso rimarrà al di sotto dei 700 grammi, un aspetto positivo per la portabilità del dispositivo.

Il display del S10 FE+ prevede una diagonale di 13,1 pollici, un upgrade rispetto ai 12,4 pollici del modello precedente. Le prime immagini trapelate hanno rivelato che il tablet sarà disponibile in tre colori: blu, grigio e argento. Sebbene non siano state comunicate informazioni specifiche riguardanti il vetro dello schermo, il nuovo modello continuerà a garantire la certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua, mantenendo quindi un buon livello di durabilità.

Tastiera e S Pen con il Galaxy Tab S10 FE+

Uno dei punti salienti del Galaxy Tab S10 FE+ è la presenza della S Pen, che sarà inclusa nella confezione proprio come nel modello precedente. Tuttavia, non ci sarà una custodia con tastiera fornita di serie. Gli utenti interessati a un’esperienza di digitazione fisica dovranno acquistare separatamente il Book Cover Keyboard di Samsung. È importante notare che, a causa delle differenze nelle dimensioni, la tastiera del S9 FE+ potrebbe non essere compatibile con il nuovo modello.

Performance e potenza del Galaxy Tab S10 FE+

Uno degli aggiornamenti più rilevanti del Galaxy Tab S10 FE+ riguarda il processore. Secondo un elenco su Geekbench, il nuovo tablet sarà equipaggiato con l’Exynos 1580, un chipset che promette un incremento della potenza di elaborazione fino al 41% rispetto al modello S9 FE+. Questo miglioramento dovrebbe risolvere i piccoli lag e le incertezze che affliggevano il modello precedente.

Il nuovo tablet verrà offerto in configurazioni di memoria diverse, con una base di 8 GB di RAM e 128 GB di storage, oltre a una variante con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Una delle caratteristiche apprezzate sarà la presenza di uno slot per microSD, che garantirà espansioni di memoria aggiuntive.

Software e aggiornamenti del Galaxy Tab S10 FE+

Il Galaxy Tab S10 FE+ entrerà nel mercato con Android 15, affiancato dalla nuova interfaccia One UI 7 di Samsung. Il S9 FE+ continuerà a ricevere aggiornamenti del sistema operativo per un periodo di quattro anni dalla sua uscita, portandolo eventualmente a tale versione. Samsung ha anche accennato alla possibilità di estendere il supporto per i nuovi modelli FE, come è già accaduto con altri dispositivi in passato. La distribuzione della versione stabile di One UI 7 è pianificata per il 7 aprile 2025, con un’ampia disponibilità anche per la serie Galaxy Tab S9 nelle settimane successive.

Qualità audio e batteria del Galaxy Tab S10 FE+

Il tablet S10 FE+ presenterà due altoparlanti posizionati su tutti e due i lati del dispositivo. Al momento, non ci sono indicazioni su potenziali aggiornamenti per il sistema audio, quindi è probabile che si rimanga con la configurazione di altoparlanti attuale. Per quanto riguarda la batteria, il S10 FE+ manterrà la capacità di 10,090 mAh del suo predecessore, senza modifiche ai tempi di ricarica, che restano di 45W, senza supporto per la ricarica wireless.

Fotocamera del Galaxy Tab S10 FE+: meno ma migliori

Il nuovo Galaxy Tab S10 FE+ avrà una sola fotocamera principale, con un sensore potenziato a 13 MP rispetto agli 8 MP del S9 FE+. Tuttavia, la fotocamera frontale da 12 MP, adatta per videochiamate, rimarrà invariata, evitando ulteriori cambiamenti in questa area.

Il passaggio al nuovo modello può sembrare poco innovativo a prima vista, ma il significativo incremento di potenza e le dimensioni più generose del display potrebbero giustificare l’upgrade per alcuni utenti. Per chi non necessita di prestazioni superiori, continuare a utilizzare l’S9 FE+ rimane una valida opzione, garantendo comunque un’esperienza di utilizzo soddisfacente.