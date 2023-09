Samsung ‘allarga’ l’utilizzo delle fotocamere da 200 MP: ecco come

Lo scorso anno Samsung ha rilasciato il primo sensore per fotocamera da 200 MP al mondo e oggi lo vediamo in diversi smartphone, incluso l’apprezzatissimo Galaxy S23 Ultra. I sensori da 200 MP sono presenti su questi telefoni solo come sensori principali, ma stando a quanto riferito da Samsung la situazione pare destinata a cambiare presto.

Il colosso di Seul ha infatti annunciato che i suoi sensori per fotocamere da 200 MP, tra cui ISOCELL HP2 e ISOCELL HP3, possono essere utilizzati anche come teleobiettivi. Secondo l’azienda sudcoreana questa evoluzione può avvenire in due modi, ovvero come ritaglio nel sensore e con uno zoom ottico dedicato. Gli smartphone molto sottili o con un prezzo accessibile, come ad esempio Honor 90, possono utilizzare un sensore da 200 MP come fotocamera principale e utilizzare lo stesso sensore per offrire un meccanismo di ritaglio interno. In questo modo si riuscirebbe a fornire una qualità dell’immagine simile allo zoom ottico fino a 4x dalla fotocamera principale.

Le fotocamere ISOCELL da 200 MP sono l’ideale anche per scattare ritratti con livelli di zoom 2x o 3x, offrendo una buona quantità di bokeh naturale e buoni dettagli grazie alla funzione di zoom del ritaglio nel sensore. L’utilizzo di tali sensori può essere migliore rispetto all’utilizzo di una fotocamera principale grandangolare per l’acquisizione di immagini di ritratti: la fotocamera da 200 MP, infatti, può acquisire immagini con meno distorsioni in questa modalità.

Inoltre, gli smartphone di fascia alta possono utilizzare una fotocamera ISOCELL da 200 MP abbinata a un obiettivo con zoom ottico, offrendo dettagli e portata di zoom senza precedenti. ISOCELL HP2 e ISOCELL HP3 hanno rispettivamente dimensioni del sensore da 1/1,3 pollici e 1/1,4 pollici (formato ottico). In confronto, la maggior parte dei telefoni di fascia alta della generazione attuale dispongono di teleobiettivi da 1/2,76 pollici o 1/3 pollici con obiettivi con zoom ottico 5x o 10x.

Una fotocamera ISOCELL da 200 MP con obiettivo zoom ottico 5x potrebbe garantire una qualità dell’immagine ulteriormente migliorata. Questi sensori hanno poi anche un altro vantaggio: possono catturare video fino a 4K a 120 fps o 8K a 30 fps, mentre i sensori delle fotocamere con teleobiettivo che troviamo su altri telefoni non riescono a registrare video 4K a 60 fps.

Stando alle ultime indiscrezioni, il prossimo smartphone di punta di Vivo, ovvero il Vivo X100 Pro, dovrebbe arrivare con una fotocamera con teleobiettivo da 200 MP con zoom ottico 5x. se così fosse, il prodotto riuscirebbe ad assicurare una qualità dell’immagine superiore a quella del Galaxy S23 Ultra.