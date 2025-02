Samsung al MWC 2025: arrivo del Galaxy S25 Edge, uno smartphone rivoluzionario

Il Mobile World Congress 2025, in programma nella prima settimana di marzo, si preannuncia come un palcoscenico cruciale per la Samsung. La casa sudcoreana si prepara a svelare il Galaxy S25 Edge, un dispositivo che potrebbe segnare un'importante evoluzione nel design degli smartphone. Questo modello, si dice, possa diventare il più sottile mai realizzato dall'azienda, ben al di sotto degli standard attuali.

Design innovativo e materiali di alta qualità

Secondo le informazioni trapelate, il Galaxy S25 Edge sfoggerà un design distintivo grazie all'impiego di un telaio in alluminio, probabilmente l'Armor Aluminum, che promette di assicurare massima leggerezza e robustezza. Una novità interessante riguarda il retro dello smartphone, qui si fa riferimento a un materiale ceramico. Questo componente dovrebbe offrire una maggiore resistenza rispetto al Gorilla Glass Victus 2, già utilizzato nei modelli precedenti, ma rimane da chiarire se si tratti di ceramica pura o di un vetro con finitura ceramica.

Inoltre, i rumor indicano che Samsung potrebbe presentare un dispositivo di 5,84 mm di spessore, facendone così lo smartphone più sottile della sua storia. Questa caratteristica, se confermata, potrebbe rivelarsi un punto di svolta nel design della serie Galaxy S25, anche se l'azienda non ha ancora ufficializzato tali specifiche.

Specifiche tecniche e prestazioni elevate

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il Galaxy S25 Edge sarà dotato di un display di 6,7 pollici, paragonabile a quello del Galaxy S25+. Sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite, sostenuto da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, con varianti disponibili anche in configurazioni superiori. L’interfaccia di navigazione dell'utente sarà gestita dalla One UI 7, basata su Android 15, assicurando una user experience fluida e intuitiva.

Per quanto concerne l'autonomia, attesa è la batteria da 3.900 mAh, contraddistinta da un sistema di ricarica rapida a 25W. Mentre i dettagli sulla ricarica wireless rimangono incerti, non si esclude l'inclusione di questa funzionalità, dati i precedenti modelli di alta gamma di Samsung.

Comparto fotografico e funzionalità avanzate

In campo fotografico, il Galaxy S25 Edge promette di eccellere con una doppia fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 200 MP e un secondo ultra-grandangolare da 12 MP. Per i selfie, gli utenti potranno contare su una fotocamera frontale anch'essa da 12 MP, assicurando immagini di alta qualità in qualsiasi situazione.

La presentazione ufficiale del Galaxy S25 Edge si svolgerà al MWC 2025 e il suo arrivo sul mercato è previsto nel secondo trimestre dell'anno, probabilmente nel mese di aprile. Con questo nuovo modello, Samsung potrebbe nuovamente alzare l'asticella nel mondo degli smartphone, combinando design all'avanguardia e funzionalità avanzate.