Samsung presenta AKG Y600 NC e AKG Y400, due nuovi modelli di cuffie senza fili: dettagli e prezzi

Quando si parla di cuffie con sistema di cancellazione del rumore, il primo pensiero va ovviamente alle WH-1000XM3 di Sony, ritenute da moltissimi la migliore opzione disponibile sul mercato. Tuttavia, Samsung è convinta di poter raggiungere il livello di queste cuffie, se non addirittura di superarlo. Il gigante di Seul ha infatti ufficializzato due nuovi modelli di cuffie senza fili: si tratta di AKG Y600 NC, con cancellazione attiva del rumore, e di AKG Y400.

Le cuffie AKG Y600 NC garantiscono 25 ore di durata della batteria wireless con cancellazione del rumore attivata, con 4 ore di riproduzione con una ricarica di dieci minuti. Sono necessarie due ore per una ricarica completa tramite la connessione USB-C.

Oltre alla cancellazione del rumore, le cuffie dispongono di modalità di rilevamento dell’ambiente intelligenti che possono far entrare il suono esterno attraverso il microfono insieme ai brani in ascolto. Inoltre, le cuffie dispongono anche della tecnologia TalkThru che abbasserà automaticamente il volume delle canzoni in ascolto quando le cuffie riconoscono che l’utente sta avviando una conversazione con un’altra persona. In più, la musica va automaticamente in pausa non appena le cuffie vengono tolte (e riprende in caso vengano reindossate di nuovo).

Le cuffie sono dotate di coppette in memory foam e cuscinetti auricolari in pelle proteica. Hanno anche alcuni controlli hardware integrati intelligenti: ad esempio, si può toccare due volte il pulsante di riproduzione fisica per accedere all’assistente vocale, che supporta Bixby e Google Assistant su Android e Siri su dispositivi iOS.

Le cuffie, che pesano 322 grammi, dispongono di driver da 40 mm e offrono un intervallo di risposta in frequenza di 10Hz – 24kHz.

Le cuffie Samsung AKG Y400 sono pensate per il comfort, dato che pesano soltanto 170 grammi. La durata della batteria è di 20 ore, ma l’utente avrà a disposizione 4 ore già con una breve ricarica tramite USB-C. Le cuffie sono inoltre dotate di volume controllato dai padiglioni auricolari, riproduzione automatica e pausa. Presenti anche modalità compatibili con l’ambiente e la tecnologia TalkThru. Infine, le cuffie AKG Y400 presentano un driver da 36 mm e un intervallo di risposta da 20Hz a 20kHz.

Il modello di cuffie AKG Y600 NC è disponibile nelle colorazioni nero, oro e argento al prezzo di 199 sterline (circa 218 euro), mentre le varianti di colore delle AKG Y400 sono nero, blu, verde, rosa e oro rosa: il prezzo stabilito da Samsung è di 109 sterline, pari a circa 119 euro.

