Samsung aggiorna l'applicazione Game Booster Plus per One UI 7: ecco le novità in arrivo

Samsung continua a rinnovare il suo ecosistema di applicazioni, presentando novità interessanti per gli utenti della One UI 7. Tra le implementazioni più attese c'è l'aggiornamento dell'app Game Booster Plus, che promette diverse funzionalità innovative e pratiche. Questo articolo esplora in dettaglio le nuove caratteristiche e le modalità di utilizzo dell'applicazione, attualmente disponibile solo tramite installazione manuale e in fase di lancio sul Galaxy Store.

Novità in Game Booster Plus: funzioni di personalizzazione per i giocatori

Con il nuovo aggiornamento, gli appassionati di videogiochi possono ora classificare app non ludiche come giochi. Sebbene Samsung avverta che questa funzione potrebbe causare problemi con alcune applicazioni, può risultare utile per emulatori o applicazioni simili, che trarrebbero vantaggio dalle impostazioni di Game Booster. Ad esempio, la possibilità di utilizzare l'emulatore RPCS3 con le regolazioni di Game Booster potrebbe migliorare l'esperienza di gioco. L'integrazione consente anche accesso rapido a funzioni come screenshot, registrazione dello schermo e potenziamento del tasso di risposta, rendendo l'app ancora più versatile.

Riprogrammazione dei tasti del gamepad: un vantaggio per il gaming

Una delle funzionalità più importanti del nuovo Game Booster Plus è la possibilità di riprogrammare i pulsanti del gamepad. Questa opzione permette di salvare le configurazioni personalizzate come profili individuali, con un massimo di quattro configurazioni. Questo è particolarmente vantaggioso per i giocatori che utilizzano configurazioni diverse per titoli differenti, facilitando la transizione tra stili di gioco distinti. Gli utenti possono dunque mantenere l'impostazione predefinita per la maggior parte dei giochi e attivare configurazioni dedicate per giochi specifici.

Impostazioni avanzate della GPU: ottimizzazione della grafica

L'ultima versione dell'app offre anche la possibilità di modificare le impostazioni specifiche della GPU durante il gioco. Con tre opzioni per la qualità del filtro delle texture , gli utenti hanno la possibilità di scegliere la configurazione più adatta alle loro esigenze. Queste impostazioni sono cruciali per chi desidera un’esperienza di gioco fluida, specialmente su dispositivi con potenza di elaborazione limitata. Inoltre, la nuova impostazione "PreTransform" permette di gestire l'auto-rotazione, amplificando ulteriormente il controllo che gli utenti hanno sull'esperienza di gioco.

Disponibilità del nuovo aggiornamento

Al momento, Game Booster Plus è accessibile attraverso metodi di installazione manuale, ma si prevede che sarà disponibile a breve anche nel Galaxy Store, semplificando così il processo di aggiornamento per gli utenti. Questo lancio fa parte di una strategia più ampia di Samsung per aggiornare le sue applicazioni Good Lock, che ha recentemente visto miglioramenti significativi anche in altre app come Home Up e Camera Assistant, quest'ultima ora in grado di salvare automaticamente i video su storage esterni.

Con queste innovazioni, Samsung non solo arricchisce l'esperienza del gaming su dispositivi Galaxy, ma promuove anche una maggiore personalizzazione per ogni giocatore. Gli appassionati di gaming attenderanno con interesse la diffusione generale di Game Booster Plus, che porterà con sé nuove opportunità di ottimizzazione e controllo sui propri giochi preferiti.