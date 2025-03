Samsung affronta una crisi di mercato: il presidente chiama a un cambiamento radicale

Nell’attuale contesto economico, Samsung si trova a fronteggiare sfide significative che richiedono un’assoluta ristrutturazione della propria strategia. In un recente video diffuso tra i dirigenti, il presidente dell’azienda, Lee Joe-yong, ha descritto una crisi che trascende la semplice flessione dei numeri e ha esortato alla necessità di un cambiamento culturale profondo all’interno dell’organizzazione. Questo articolo esplorerà le dichiarazioni del presidente e le implicazioni per il futuro di Samsung, analizzando la situazione attuale nelle diverse aree di business dell’azienda.

La flessione nelle quote di mercato

I dati raccolti da Yonhap News evidenziano una diminuzione della quota di mercato di Samsung in diversi settori chiave. Nel segmento degli smartphone, la compagnia ha visto la propria quota scendere dal 19,7% nel 2023 al 18,3% nel 2024. Questa diminuzione si è manifestata anche per quanto riguarda il mercato dei televisori, dove la quota è passata dal 30,1% al 28,3%. Un calo è stato registrato anche nel settore delle memorie DRAM, scendendo dal 42,2% al 41,5%. Tali cambiamenti indicano non solo una crisi di mercato, ma anche la necessità di reinventarsi e rispondere a competitor sempre più agguerriti.

In aggiunta, Samsung sta affrontando ritardi nel fatturato nel fiorente mercato delle memorie ad alta larghezza di banda , fondamentali per l’Intelligenza Artificiale. Questo settore, considerato cruciale per il futuro, mette ulteriormente in evidenza le difficoltà dell’azienda nel mantenere una posizione dominante e competitiva.

Le previsioni di profitti in calo

A fronte di tutte queste difficoltà, i profitti di Samsung nel 2024 sono risultati inferiori alle aspettative. Le previsioni per il primo trimestre di quest’anno indicano un ulteriore abbassamento dei profitti, stimato attorno al 22,5%. In questo contesto, il presidente Lee ha comunicato che l’azienda si trova di fronte a un “problema esistenziale” e che è tempo di una riflessione profonda, che coinvolga anche i massimi vertici della compagnia.

Il video ha incluso anche riferimenti alle filosofie di gestione adottate dai fondatori storici di Samsung, Lee Byung-chul e Lee Kun-hee, sottolineando la necessità di rimanere fedeli a una visione strategica, mentre l’attuale leadership deve affrontare il compito difficile di innovare per il futuro dell’azienda.

Investimenti per il futuro e cultura aziendale

Il presidente ha evidenziato l’importanza di investire a lungo termine, anche a scapito dei profitti immediati, per poter affrontare con successo la crisi in atto. Questa affermazione suggerisce un cambiamento significativo nella cultura aziendale, con un passaggio da una mentalità basata su risultati immediati a una visione più ampia e lungimirante.

In quest’ottica, si è parlato anche della decisione di estendere la settimana lavorativa a sei giorni per i dirigenti, un tentativo di stimolare un senso di urgenza e di mobilitare le risorse umane verso nuove strategie. Questo approccio indica la volontà della leadership di produrre risultati tangibili e di spingere l’azienda verso un processo di rinascita.

Le iniziative intraprese riflettono una consapevolezza crescente di quanto sia fondamentale affrontare le sfide del mercato e il desiderio di rimanere rilevanti in un ecosistema sempre più competitivo. La risposta di Samsung a questa crisi sarà cruciale per la determinazione della propria posizione di mercato nei prossimi anni. La questione è quindi se l’azienda riuscirà a tradurre queste dichiarazioni in fatti concreti, in grado di invertire la tendenza negativa attuale.