Samsung dice addio al Galaxy S21 FE: cancellate le pagine di supporto

Negli ultimi giorni si è parlato molto della presunta scelta di Samsung di non proseguire nella realizzazione del Galaxy S21 FE. Una decisione che sembra ormai praticamente ufficiale, dato che il gigante di Seul ha cominciato a togliere tutti i riferimenti a questo telefono dai siti Web di supporto di Samsung in tutto il mondo.

Come hanno fatto notare alcuni esperti del settore, Samsung sta cercando di fare finta che il Galaxy S21 FE non sia mai esistito. Il mese scorso la società della Corea del Sud aveva iniziato a caricare le pagine di supporto per il Galaxy S21 FE sul suo sito Web in diversi paesi, ed è una cosa che avviene quando un dispositivo è molto vicino alla sua uscita. Le pagine di supporto menzionavano anche il numero di modello del dispositivo, SM-G990B.

Samsung ha iniziato a eliminare queste pagine, dando sempre più credito alle voci che vogliono l’azienda pronta a cancellare il Galaxy S21 FE, anche se le indiscrezioni riferiscono che lo smartphone è entrato nella produzione di massa. Molto probabilmente si tratta di una decisione dettata dalla carenza globale di chip

Il Galaxy S21 FE avrebbe avuto bisogno del processore Qualcomm Snapdragon 888, lo stesso chip che alimenta lo smartphone pieghevole Z Flip 3 ufficializzato da Samsung lo scorso agosto e molto gettonato sul mercato. Anche per questo motivo sembra che Samsung voglia concentrarsi sui foldable, “tagliando” il Galaxy S21 FE.

Già un paio di giorni fa un sito web sudcoreano ha citato come fonte un funzionario Samsung, che avrebbe affermato che il disimballaggio online per il Galaxy S21 FE era stato annullato e che la società stava “riflettendo” sul lancio dello smartphone. Al momento non ci sono notizie ufficiali sulla probabile cancellazione del Galaxy S21 FE, ma non è detto che Samsung comunichi qualcosa, dato che il telefono non è stato mai annunciato dall’azienda con sede a Seul.

Fonte Phone Arena