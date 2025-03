Samsung abbandona il supporto per Android 7: gli utenti dovranno aggiornare

Samsung ha recentemente comunicato ai suoi utenti dell'app Members che interromperà il supporto per i dispositivi che utilizzano Android 7. Questa decisione è significativa, dato che il sistema operativo, noto con il nome in codice Nougat, è in circolazione da quasi dieci anni. Gli utenti dei dispositivi con Android 7 dovranno necessariamente aggiornare il proprio sistema operativo ad Android 8 o versioni successive per continuare a utilizzare l'app Members.

L'annuncio del termine di supporto

Diversi utenti hanno riportato l'annuncio di Samsung sulla cessazione del supporto per Android 7 nelle discussioni del subreddit dedicato a One UI. Secondo un messaggio apparso nell’app, Samsung afferma di voler "fornire un'esperienza di servizio migliore", ma ciò comporta anche l'interruzione del supporto per i dispositivi Galaxy equipaggiati con il sistema operativo più vecchio dal primo aprile. Questa notizia non sorprende più di tanto, considerando che Android 7 è stato lanciato nel 2016 e i termini di supporto per software così datati non possono avere una durata indefinita.

L'avviso invita gli utenti a considerare l'aggiornamento a "Android 8 o superiore" per evitare di perdere accesso all'applicazione. Nonostante ciò, alcuni utenti potrebbero non essere in grado di effettuare l'upgrade del loro dispositivo a una versione più recente del sistema operativo. Per verificare l'idoneità all'aggiornamento, Samsung consiglia di accedere alle Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa. In caso di dubbi, è possibile contattare il centro assistenza di Samsung.

Difficoltà nell'aggiornamento per alcuni dispositivi

La notizia dell'interruzione del supporto per un sistema operativo così datato ha suscitato commenti tra gli utenti, alcuni dei quali esprimono sorpresa per quanto tempo Samsung ha mantenuto la compatibilità con l'app Members. Android 7, infatti, ha perso il supporto per gli aggiornamenti significativi dal 2019, portando molti utenti ad avere un'esperienza limitata nel tempo. Gli utenti con dispositivi più vecchi dovrebbero verificare la possibilità di un upgrade, considerando anche che in alternativa potrebbe essere saggio pensare all'acquisto di un nuovo smartphone.

Questo scenario mette in luce un aspetto cruciale della tecnologia odierna: spesso gli aggiornamenti del sistema operativo rappresentano una necessità per garantire sia la sicurezza che l'accesso a nuove funzionalità. Pertanto, la questione della compatibilità con i dispositivi più vecchi è determinante per la user experience complessiva.

L'attesa per One UI 7 e i relativi ritardi

Mentre Samsung si prepara a fermare il supporto per Android 7, un'altra questione è emersa: il lancio di One UI 7, che ha subito ulteriori ritardi. La notizia di un nuovo “Beta 5” è stata accolta con interesse, dato che prevedeva una serie di aggiustamenti per ottimizzare l'esperienza utente. Tuttavia, il team di sviluppo ha riscontrato problemi con l'opzione di ottimizzazione dello schermo nella modalità "Naturale", che ha esagerato la tonalità gialla dei display, costringendo Samsung a ritornare ad alcuni elementi del sistema operativo per l'inclusione delle correzioni necessarie.

Il “Beta 5” è quindi un tentativo di risolvere i problemi emersi, insieme a risoluzioni per diversi bug e il crash della funzionalità Visual Voicemail. Già a metà febbraio, Samsung ha esposto le note di aggiornamento che accompagnavano questa nuova versione.

Prospettive per i futuri aggiornamenti

Ora che siamo nel mese di marzo, Samsung ha poche settimane per rispettare la scadenza fissata per un rilascio di One UI 7 nel primo trimestre del 2025. In un post sul blog, l'azienda ha affermato che il sistema operativo dovrebbe arrivare "imminentemente" sugli apparecchi Galaxy. Le speranze sono che i dispositivi idonei all'upgrade ricevano l'aggiornamento entro la fine del mese, mentre gli altri modelli più vecchi potrebbero dover attendere ulteriormente prima di ricevere l'aggiornamento al nuovo sistema operativo.

Questa dinamica delle scadenze e degli aggiornamenti è cruciale nel mondo della tecnologia mobile, dove il ritmo del cambiamento costringe gli utenti e i produttori a essere all'avanguardia.