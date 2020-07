Samsung presenterà 5 nuovi prodotti all’evento Unpacked del 5 agosto: ecco quali sono

La giornata di ieri è stata caratterizzata da un annuncio molto importante da parte di Samsung, che ha confermato il lancio del suo prossimo smartphone pieghevole per il prossimo 5 agosto.

Per quella data, infatti, il gigante di Seul ha programmato il suo evento Unpacked dove verrà data l’ufficialità non solo del nuovo Galaxy Z Fold 2, ma anche di altri 4 prodotti targati Samsung. L’evento si svolgerà esclusivamente in streaming in rispetto delle norme di distanziamento sociale imposte a causa della pandemia di coronavirus.

Come rivelato dal presidente e capo delle attività di comunicazione mobile presso Samsung Electronics, Tae Moon Roh, durante l’evento Unpacked verranno svelati anche i tre nuovi telefoni della serie Note 20, un altro “foldable” e un nuovo tablet in due versioni. “In occasione del Galaxy Unpacked di questa estate, introdurremo cinque nuovi dispositivi caratterizzati da un’importante potenza. Questi prodotti rappresentano la nostra visione di voler essere innovatori di nuove esperienze mobili che scorrono senza soluzione di continuità ovunque andiamo”.

Pertanto, oltre al Galaxy Z Fold 2, avremo anche i telefoni Galaxy Note 20 – Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20+ e Galaxy Note 20 Ultra – i nuovi auricolari Galaxy Buds Live (che avranno una particolare forma “a fagiolo”, ndr) e anche il Samsung Galaxy Watch 3, caratterizzato da una cassa in acciaio inossidabile con standard militare. Come già trapelato di recente, Samsung coglierà l’occasione dell’evento Unpacked per presentare anche un altro smartphone pieghevole, il Galaxy Z Flip 5G. Infine, il colosso sudcoreano presenterà anche due nuovi tablet, Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7 +, entrambi con specifiche da top di gamma (e con Android 10 come sistema operativo).

Il lancio di Samsung Galaxy Z Flip 5G e Samsung Galaxy Watch 3 era stato annunciato per il ​​22 luglio, ma le parole di Roh lasciano qualche dubbio: l’impressione è che l’azienda di Seul voglia presentare tutti questi prodotti nell’evento Galaxy Unpacked.

Fonte Gadgets360