I piani di Samsung per il 2022: quando vedremo Tab S8 e Galaxy Watch 5

Nel 2022 Samsung prevede di espandere la produzione di tablet del 6%, mentre per quanto riguarda smartwatch e auricolari il gigante di Seul mira addirittura ad una crescita del 35% rispetto al 2020, come riportato dal sito TheElec.

Samsung mira a produrre 33,6 milioni di unità di tablet Galaxy nel 2022, di cui il 60% saranno tablet Galaxy Tab A di fascia media. Verranno prodotti 11 milioni di unità ciascuno del Galaxy Tab A7 Lite e A8, mentre 1,2 milioni di unità riguarderanno il Tab A7.

Il Galaxy Tab A8 dovrebbe essere dotato di uno schermo LCD da 10,5 pollici con una risoluzione di 1920 × 1200. Ad alimentare questo prodotto dovremmo trovare un chip Unisoc T618, che sarà abbinato a un massimo di 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. In più, il prodotto dovrebbe avere una fotocamera frontale da 5 MP e un sensore posteriore da 8 MP, assieme ad una batteria da 7.040 mAh con supporto per la ricarica rapida, una configurazione a quattro altoparlanti con Dolby Atmos, un jack per cuffie da 3,5 mm e un lettore di impronte digitali montato lateralmente.

Il colosso sudcoreano ha anche come obiettivo quello di riuscire a produrre 400.000 unità del Galaxy Tab S8 Ultra, il modello di fascia alta che dovrebbe essere caratterizzato da un display da 14,6 pollici, due fotocamere anteriori, due sensori posteriori e una batteria da 11.500 mAh. Quasi certamente troveremo un chip Qualcomm Snapdragon 888, con il modello Ultra che metterà a disposizione fino a 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

La produzione di questi tablet dovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2022. Samsung rilascerà anche un quarto modello, l’S8 Lite, anche se un po’ più tardi (presumibilmente nel terzo trimestre del prossimo anno).

Samsung avrebbe dovuto presentare la serie Galaxy Tab S8 insieme alla gamma Galaxy S22 all’inizio del 2022, ma un nuovo focolaio di coronavirus in una fabbrica coreana dove vengono sviluppati e testati i dispositivi Galaxy ha provocato un nuovo ritardo. Sulla presentazione di febbraio dei Galaxy S22 non dovrebbero esserci dubbi, mentre per i tablet Tab S8 pare che l’azienda abbia optato per uno slittamento.

Non è tutto, perché Samsung punta a produrre rispettivamente 1,9 milioni di unità di Galaxy Watch e 23 milioni di unità di Galaxy Buds. Il Galaxy Watch 5 e il Galaxy Buds Live 2 entreranno presumibilmente in produzione nel terzo trimestre del 2022, mentre la produzione di Buds Pro 2 dovrebbe cominciare nel secondo trimestre.

