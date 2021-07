Samsung, l’11 agosto anche una versione “Lite” del Galaxy Z Flip 3?

Come trapelato negli ultimi giorni, Samsung potrebbe organizzare il suo prossimo evento Unpacked l’11 agosto, dove i protagonisti saranno ovviamente gli attesissimi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

Ma non è tutto, perché nelle scorse ore l’elenco dei dispositivi che dovrebbero essere presentati l’11 agosto è aumentato. Il colosso di Seul dovrebbe sfruttare l’evento Unpacked per presentare, oltre ai foldable, anche gli auricolari Buds 2 e i nuovi Galaxy Watch, ovvero il Watch 4 e il Watch 4 Classic. Eppure sembra che le novità non siano finite qui.

L’azienda sudcoreana è pronta ad ufficializzare i Galaxy Buds Live 2? Oppure l’11 agosto assisteremo anche al lancio del prossimo tablet Samsung? No, niente di tutto questo. Secondo le voci, Samsung sarebbe invece pronta ad ufficializzare anche la versione “Lite” di un telefono pieghevole che sarebbe dovuta arrivare sul mercato già lo scorso anno.

Secondo Korea Herald, Samsung non ha fermato lo sviluppo di questo device, che arriverà con il nome di Galaxy Z Flip Lite e sarà più economico del previsto. Chiaramente si tratta di un’indiscrezione da prendere con moltissima cautela, anche perché finora nel “programma” dell’evento Unpacked dell’11 agosto non è stato mai menzionato nulla in merito ad una versione “Lite” del Galaxy Z Flip 3.

Certo, il colosso della Corea del Sud potrebbe anche decidere di aggiungere un prodotto all’ultimo momento, ma sappiamo bene che questo non è esattamente il modus operandi di Samsung. Tuttavia, nel caso dovesse trapelare qualsiasi novità riguardante una possibile presentazione di una versione “Lite” (l’11 agosto o in un’altra data) provvederemo a darvene notizia.

Fonte Phone Arena