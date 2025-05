SAG-AFTRA contro Epic Games: la disputa sull’uso dell’AI per il doppiaggio di Darth Vader

SAG-AFTRA, l’organizzazione che rappresenta gli artisti del doppiaggio, del movimento e dello schermo, ha presentato una denuncia per comportamento lavorativo scorretto nei confronti di Epic Games. La controversia è emersa in seguito all’introduzione da parte della compagnia di un’intelligenza artificiale in grado di replicare la voce iconica di James Earl Jones nel ruolo di Darth Vader, capace di rispondere alle azioni e alle domande dei giocatori.

La posizione di SAG-AFTRA sulla tecnologia AI

In un comunicato, SAG-AFTRA ha evidenziato che comprende il desiderio dei suoi membri e dei diritti ereditari di utilizzare la tecnologia AI come meglio credono. Tuttavia, ha sottolineato anche l’importanza di garantire diritti per contrattare i termini e le condizioni relative all’uso delle voci che sostituiscono il lavoro degli artisti rappresentati. Questo include coloro che in passato avevano prestato la loro voce per riprodurre il ritmo e il tono iconico di Darth Vader nei videogiochi.

L’arrivo dell’era AI implica un cambiamento significativo nell’industria dell’intrattenimento, dove la tecnologia sembra spesso rimpiazzare i lavoratori umani con risultati che, in alcuni casi, sono considerati inferiori. Nonostante la crescente influenza dell’AI, SAG-AFTRA ha accolto l’idea di adottare questa tecnologia a condizione che siano stabilite delle garanzie contrattuali. L’organizzazione ha avviato collaborazioni con diverse aziende tecnologiche per permettere ai membri di utilizzare queste nuove tecnologie, sempre con tutele specifiche. Dunque, il vero fulcro del disguido non verte sull’utilizzo dell’AI per le performance vocali, ma sul fatto che Epic Games non ha coinvolto l’associazione nelle trattative per definire le modalità di utilizzo.

La decisione di Epic Games e le conseguenze

SAG-AFTRA ha dichiarato che la società Llama Productions, firmataria di Fortnite, ha deciso di sostituire il lavoro degli artisti umani con la tecnologia AI senza alcun preavviso e senza negoziare i termini appropriati. Si tratta di una decisione che ha suscitato preoccupazioni su come l’industria dei videogiochi sta affrontando il tema dei diritti dei lavoratori e dell’uso etico della tecnologia. La mancanza di avvisi prima di implementare una soluzione di questo tipo solleva interrogativi sulla trasparenza nelle pratiche di assunzione e sull’impatto che l’AI avrà sul futuro dei doppiatori e degli artisti.

La questione dell’AI nel doppiaggio e nelle performance di movimento nei videogiochi rappresenta un ostacolo chiave anche nella continua vertenza dei doppiatori nel settore videoludico. Le trattative tra SAG-AFTRA e le aziende firmatarie dell’accordo sui media interattivi si sono interrotte lo scorso anno, portando a uno sciopero che va avanti dal luglio 2023, una durata che supera sia quella dello sciopero di attori che di scrittori.

La lotta per i diritti dei doppiatori

La controversia attorno all’uso dell’AI in questo campo non è solo una battaglia legale, ma un confronto anche etico riguardo il futuro della professione. Gli artisti si trovano a dover affrontare una realtà in cui le loro performance potrebbero essere sostituite da tecnologie avanzate, creando una situazione in cui la loro creatività e il loro lavoro vengono messi a rischio. La necessità di proteggere i diritti dei lavoratori diventa quindi fondamentale in un contesto in cui l’innovazione tecnologica avanza rapidamente, spesso senza considerare le ripercussioni sui professionisti del settore.

La posizione di SAG-AFTRA che richiede la garanzia di diritti e misure di protezione è legata a un riconoscimento importante della necessità di un dialogo aperto tra le aziende e i lavoratori. Solo attraverso un confronto autentico e una contrattazione equa queste problematiche possono essere affrontate in modo efficace, preservando l’integrità e il valore del lavoro degli artisti nel mondo dei videogiochi e oltre.