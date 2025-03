Rumors sul prossimo iPhone 17: sarà portless e super sottile?

Sette mesi dopo il lancio dell’iPhone 16, già si fanno sentire le voci riguardo a quello che Apple presenterà a settembre, con l’atteso annuncio dei dispositivi mobili di punta del 2025. Tra le indiscrezioni, spicca la possibilità di un iPhone 17 Air, un dispositivo che potrebbe essere caratterizzato da un design estremamente sottile e, per la prima volta, privo di porte di ricarica.

Le implicazioni delle normative europee

Uno degli scogli percepiti per la realizzazione di un iPhone senza porte era rappresentato dalle normative dell’Unione Europea sui caricabatterie universali. Tuttavia, come riportato da 9to5Mac e confermato da CNET, le apprensioni si sono rivelate infondate. Secondo la portavoce della Commissione Europea, Federica Miccoli, Apple ha la libertà di realizzare un iPhone senza porte che possa essere ricaricato unicamente tramite un caricatore wireless MagSafe. È importante sottolineare che, al momento, l’azienda non si è pronunciata in merito a un eventuale dispositivo senza porta di ricarica.

Il cambiamento di direzione di Apple in materia di ricarica ha avuto inizio con l’introduzione dell’USB-C nei dispositivi a causa delle normative europee, che hanno costretto l’azienda a allontanarsi dal tradizionale cavo Lightning. Queste regole, entrate in vigore lo scorso anno, stabiliscono che tutti i dispositivi elettronici di piccole dimensioni dotati di porte di ricarica devono essere compatibili con lo stesso tipo di caricabatterie, ovvero USB-C.

Tuttavia, i produttori non sono obbligati a utilizzare l’USB-C. Le linee guida diffuse dalla Commissione Europea sulla direttiva del caricatore comune hanno specificato che è possibile vendere telefoni e dispositivi che si ricaricano esclusivamente tramite metodi wireless. Sebbene esista la necessità di un caricabatterie universale, Apple ha la libertà di saltare del tutto questa opzione, se lo desidera.

Riflessioni sul futuro design dell’iPhone

La domanda su un possibile dispositivo portless rimane aperta, ma le motivazioni sono molteplici. La priorità attuale di Apple sembra quella di continuare a migliorare il design e l’usabilità dei propri prodotti. Secondo alcuni osservatori del settore, tra cui Wood, durante il periodo del design guidato da Jony Ive, l’obiettivo finale sembrava essere un iPhone senza porte o tasti. Sotto la sua direzione, Apple aveva già rimosso il tasto home e lo slot per la SIM negli Stati Uniti, dove ora è possibile utilizzare solo eSIM. Tuttavia, la filosofia di design è cambiata in seguito alla sua partenza, evidenziando l’aggiunta di tasti di controllo per la fotocamera sull’iPhone 16.

In effetti, i modelli più recenti di iPhone, con i loro ingombranti moduli della fotocamera, sono meno eleganti rispetto ai loro predecessori. Seppur Apple potrebbe essere interessata a riprodurre il design minimalista di Ive, è evidente che al momento l’azienda sta facendo alcune concessioni per privilegiare funzionalità e prestazioni, in particolare nel settore delle fotocamere.

La tendenza dei telefoni ad assottigliarsi continua anche quest’anno, ma gli sviluppatori sono limitati dalle dimensioni minime della porta USB-C, che è di 2,6 mm. Anche se gli ingegneri riescono a ridurre spessori in altri componenti, le normative sui caricabatterie universali non permettono di comprimere ulteriormente la profondità di questa porta.

I vantaggi e svantaggi di un iPhone senza porte

Nonostante sia possibile caricare un iPhone tramite MagSafe, la porta USB-C ha una funzione fondamentale. La ricarica non è l’unico aspetto importante: nel caso di fallimenti degli aggiornamenti software o trasferimenti dati, solo tramite il collegamento diretto al computer si possono risolvere certi problemi. Senza questa porta, il dispositivo, sebbene sottile, rischierebbe di diventare inutilizzabile in situazioni critiche.

Wood esprime dubbi sulla possibilità che un’azienda decida di eliminare questa porta nel breve termine, vista la sua importanza per il caricamento sicuro e l’accesso al dispositivo in caso di malfunzionamento del software. Pur essendo affascinante l’idea di un iPhone senza porte – un design pulito unito a una maggiore resistenza a polvere e acqua – attualmente sembra difficile che Apple possa affrontare i potenziali svantaggi senza sviluppare nuove tecnologie in grado di risolvere tali problematiche.