Rumors sul design dell'iPhone 17 Pro Max: ecco cosa potrebbe riservare Apple

Negli ultimi giorni, il noto leaker Sonny Dickson ha rivelato diverse immagini renderizzate che offrono uno sguardo in anteprima su come potrebbe apparire l'iPhone 17 Pro Max all'interno di una custodia MagSafe trasparente. Queste immagini sono emerse seguendo le ultime speculazioni sul design del prossimo smartphone di casa Apple, ponendo l'accento sulle novità attese in questo modello premium.

Novità nel sistema della fotocamera

Una delle modifiche più significative che ci si aspetta dall'iPhone 17 Pro Max è il sistema della fotocamera posteriore, completamente ripensato. Invece del tradizionale bump quadrato, Apple sembra puntare su un bump rettangolare più ampio, realizzato in alluminio anziché in vetro. Questo cambiamento potrebbe non solo migliorare l'estetica del dispositivo, ma anche la funzionalità e la robustezza della parte posteriore.

Le prime voci riguardanti i cambiamenti di design per l'intera gamma dell'iPhone 17 sono emerse lo scorso novembre grazie a Wayne Ma di The Information. Secondo quanto riportato, il retro degli iPhone 17 Pro avrà una struttura ibrida composta da alluminio e vetro. La parte superiore del retro dovrebbe essere costituita in alluminio, ospitando un bump rettangolare per la fotocamera, già menzionato, mentre la parte inferiore continuerà ad essere in vetro, assicurando il supporto per la ricarica wireless.

Layout della fotocamera e ritorno all'alluminio

Dopo queste anticipazioni, sia Jon Prosser che altri rumor hanno confermato ulteriormente le aspettative sul layout della fotocamera. Le tre fotocamere posteriori dell'iPhone 17 Pro saranno disposte secondo un layout triangolare, ma saranno integrate in una barra rettangolare innovativa che si estende lungo l'intero retro del dispositivo. Questa evoluzione nel design non solo valorizza l'estetica, ma potrebbe anche facilitare l'uso della fotocamera grazie a una migliore integrazione tra i componenti.

Le speculazioni continuano a suggerire che Apple potrebbe abbandonare il telaio in titanio utilizzato negli ultimi anni, tornando quindi a una costruzione in alluminio. Questa scelta sarebbe un ritorno alle origini, visto che i precedenti modelli presentavano cornici in alluminio, ritenute da molti più pratiche e leggere rispetto al titanio.

Dettagli sui diversi modelli di iPhone 17

Oltre alle modifiche attese per i modelli Pro, anche l'ultra-sottile iPhone 17 Air, che andrà a sostituire il modello Plus nella lineup, è al centro delle attenzioni. Si prevede che questo modello mostri una barra per la fotocamera orizzontale, ma, a differenza degli altri, ospiterà soltanto un singolo obiettivo. Questo si allinea con la strategia di Apple di differenziare i propri modelli tenendo conto delle esigenze di diversi utenti.

In parte contraria, si stima che il modello standard di iPhone 17 rimarrà con la stessa configurazione della fotocamera già in uso nei modelli attuali di iPhone 16. Questo approccio permette ad Apple di mantenere un equilibrio tra innovazione e continuità, favorendo i clienti che potrebbero non essere pronti ad un cambio radicale del sistema fotografico.

La presentazione della linea iPhone 17 è attesa intorno a metà settembre, periodo in cui gli appassionati di tecnologia e fan di Apple si preparano a scoprire le novità e le funzionalità innovative che l'azienda ha in serbo. Con i continui sviluppo di specifiche e design, l'entusiasmo attorno all'iPhone 17 Pro Max cresce e l'anticipazione per il suo lancio è palpabile.