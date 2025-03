Rumors di un iPhone pieghevole da Apple: l’uscita prevista per il 2026

Nel panorama della tecnologia mobile, si intensificano le voci riguardanti un possibile iPhone pieghevole che Apple potrebbe lanciare nel 2026. Mark Gurman, esperto di Apple e noto per le sue anticipazioni, ha confermato queste speculazioni nella sua ultima newsletter “Power On“. Gli appassionati di tecnologia attendono con ansia dettagli e caratteristiche che potrebbero rivoluzionare il mercato.

Le specifiche del nuovo iPhone pieghevole

Secondo Gurman, il design del nuovo dispositivo sarà simile a quello del Samsung Galaxy Z Fold 6. Si tratterà quindi di un telefono che, una volta aperto, mostrerà un piccolo tablet sullo schermo interno. Questo approccio differisce da quelli dei tradizionali telefoni flip, rendendo il dispositivo più versatile e funzionale per attività lavorative e riproduzione di contenuti multimediali.

L’analista Ming-Chi Kuo ha inoltre suggerito che il lancio potrebbe avvenire verso la fine del 2026 o all’inizio del 2027. Kuo ha rivelato che il dispositivo presenterà un display esterno di 5,5 pollici, che si aprirà per svelare uno schermo interno da 7,8 pollici, leggermente più piccolo rispetto all’iPad mini 7 che misura 8,3 pollici.

La presenza di una schermata di dimensioni generose potrebbe rispondere a una domanda crescente da parte degli utenti, che cercano dispositivi capaci di gestire più compiti contemporaneamente. Alla luce di ciò, Apple è fin da ora consapevole delle sfide legate ai telefoni pieghevoli attualmente sul mercato.

Le tecnologie impiegate e il design

Un aspetto cruciale sarà la funzionalità del device anche in fase di piegamento. Gurman ha accennato alla volontà di Apple di minimizzare il “crease”, la piega visibile che affligge attualmente molti smartphone pieghevoli. Questo implica un impegno concreto da parte della casa di Cupertino a migliorare l’estetica e la robustezza del prodotto, elementi peculiari per i loro standard qualitativi.

Per quanto riguarda il design, Gurman si aspetta che Apple faccia utilizzo di tecnologie già in fase di sviluppo per il nuovo iPhone 17 Air, incluso il modem C1, che promette di contribuire alla riduzione dello spessore del dispositivo. Inoltre, il telefono potrebbe essere sprovvisto del tradizionale vassoio per la SIM e dotato di batteria a densità elevata, tutti elementi che mirano a ottimizzare il corpo del dispositivo sia quando è aperto che chiuso.

Prezzo e mercato di riferimento

Il costo di un tale dispositivo potrebbe posizionarlo in una fascia di prezzo piuttosto elevata. Già si prevede che il prezzo possa oscillare fra i 2000 e i 2300 dollari. Questo lo renderebbe più costoso del OnePlus Open e vicino al Samsung Galaxy Z Fold 6 . Tuttavia, Gurman ha ipotizzato un prezzo attorno ai 2000 dollari, un valore tutto sommato accettabile per i fan di Apple, dato che il dispositivo si propone come un sostituto per un iPhone da circa 799 dollari e un iPad mini da 499 dollari.

Il mix di funzionalità potrebbe rivelarsi più ambito di quanto si pensi, e il potenziale successo commerciale potrebbe spingere Apple a investire ulteriormente nella tecnologia foldable.

Innovazioni future in arrivo

Le speculazioni non si fermano qui. È emersa anche l’idea di un Apple Watch con display pieghevole, frutto di un brevetto recentemente registrato. Tuttavia, è importante notare che l’approvazione di un brevetto non implica necessariamente che il prodotto sia già in fase di sviluppo concreto.

Le prospettive future per Apple nel campo dei dispositivi pieghevoli sembrano promettenti, ma resta da vedere come reagirà il mercato e quale sarà l’effettivo impatto sulle vendite. Con il crescendo dell’attesa e della curiosità, il 2026 si preannuncia come un anno cruciale per le novità tecnologie nel mondo Apple.