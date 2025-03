Rumor sui futuri iPhone: novità interessanti per la gamma 18 Pro e Pro Max

Nel mondo della tecnologia, gli appassionati attendono con trepidazione ogni notizia riguardante gli smartphone Apple. Mentre l’iPhone 17 continua il suo percorso di sviluppo e la sua presentazione è prevista tra sei mesi, emergono già delle indiscrezioni affascinanti su ciò che riserva la gamma iPhone 18, soprattutto per quanto riguarda i modelli Pro.

Modem Apple C2: la rivoluzione nei modelli Pro

I più recenti rumor, provenienti dall’analista Jeff Pu, indicano che l’iPhone 18 Pro e Pro Max saranno i pionieri nell’integrazione del modem Apple C2. Questo modem è progettato per migliorare significativamente la velocità delle reti 5G, introducendo il supporto per la tecnologia mmWave. Ciò promette di elevare l’esperienza degli utenti, offrendo una connessione più stabile e una copertura migliorata. Un aspetto cruciale è il potenziamento della gestione energetica, che ridurrà il consumo della batteria, un fattore sempre più indispensabile per gli utenti di smartphone.

La transizione dai modem Qualcomm, iniziata con l’iPhone 16e grazie all’introduzione del modem C1, continuerà con l’arrivo dell’iPhone 17 Air nel 2025. Questo modello rappresenterà un passo significativo verso l’indipendenza tecnologica di Apple, segnalando una progressione verso la completa adozione di componenti interni, il che dovrebbe essere completato entro il 2027, in concomitanza con la scadenza dell’accordo attuale con Qualcomm.

Il chip A20: maggiore potenza e innovazione

Un ulteriore sviluppo significativo riguarda il chip A20, che sarà installato negli iPhone 18 nel 2026. Stando a quanto rivelato da Jeff Pu, il nuovo chip verrà realizzato attraverso il processo di produzione a 3nm di terza generazione di TSMC, già utilizzato per i chip A19 e A19 Pro destinati agli iPhone 17. Questo passo è essenziale per mantenere la competitività dell’azienda e migliorare le prestazioni generali dei dispositivi.

”Tuttavia, non bisogna aspettarsi un balzo prestazionale paragonabile a quello di altri aggiornamenti storici.” Infatti, Apple non adotterà la tecnologia a 2nm fino al lancio del chip A21 previsto per il 2027. Nonostante ciò, l’A20 avrà nella sua progettazione un focus particolare su Apple Intelligence, frutto della tecnologia Chip on Wafer on Substrate . Questa innovazione favorirà un’ottimizzazione tra la CPU, che garantirà potenza di calcolo, la memoria unificata per la gestione dei processi complessi e il Neural Engine, cuore pulsante delle funzionalità di intelligenza artificiale.

Potenziali impatti sulle funzionalità AI

Questa avanzata integrazione promette di migliorare notevolmente le capacità delle funzioni AI sugli iPhone, impattando soprattutto su Siri, sulla fotografia intelligente e sulle nuove capacità di apprendimento automatico. La potenza di elaborazione data dal chip A20, combinata con le nuove tecnologie, offrirà agli utenti esperienze più fluide e direttive più intelligenti dai propri dispositivi.

Per ora, tutti gli sguardi sono puntati sulla presentazione della gamma iPhone 18, che si attende per settembre 2026. I modelli Pro e Pro Max saranno protagonisti di questa uscita, grazie alle innovazioni che accompagneranno il loro debutto sul mercato. Gli amanti della tecnologia potranno quindi vivere un’ulteriore evoluzione della linea iPhone, contribuendo a mantenerne la sua rilevanza nel competitivo panorama degli smartphone.