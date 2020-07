RT-AX89X, ASUS presenta il suo nuovo router per il gaming: tutte le caratteristiche

Il settore del gaming sta vivendo un’espansione ormai sempre più marcata, ed è per questo che le aziende principali cercano di proporre dei dispositivi che possano rispondere alle esigenze dei videogiocatori.

Tra queste c’è ASUS, che ha appena presentato al mondo RT-AX89X, il suo nuovo gaming router di fascia alta. A prima vista, il nuovo router dell’azienda taiwanese si mostra come un incrocio tra un ragno e il Facehugger (la seconda fase del ciclo vitale dello Xenomorfo, ndr) del film Alien di Ridley Scott. Il router viene fornito con un totale di otto antenne, che possono essere ripiegate verso l’interno in modo tale da renderle trasportabili.

Per quanto riguarda le specifiche, RT-AX89X è progettato per adattarsi al nuovo standard Wi-Fi 6 (802.11ax). Combinato con le otto antenne dual-band, il router è in grado di raggiungere velocità Wi-Fi fino a 4804 MHz sulla banda 5 GHz e 1148 MHz sulla banda 2,4 GHz. In questo modo, il nuovo router di ASUS è circa tre volte più veloce dei router standard 802.11ac con una configurazione dual-band 4 × 4.

In più, il router supporta anche la tecnologia MU-MIMO, che consente al dispositivo di gestire in modo efficace la fornitura di Internet a più dispositivi contemporaneamente. Il router è inoltre dotato di due porte uplink da 10 GbE, uplink WAN da 1 GbE e otto porte downlink LAN Gigabit. Inoltre, le porte 10GbE possono anche essere riconfigurate per fungere da downlink LAN.

RT-AX89X si presenta anche due porte USB-A 3.1 da 5 Gbps che possono essere utilizzate per connettersi con un dongle Internet mobile o dispositivi di archiviazione di massa (come ad esempio un NAS, ndr). Ad alimentare questo nuovo router troviamo infine un processore quad-core da 2,2 GHz, abbinato ad 1 GB di RAM e una memoria flash da 256 MB.

Al momento ASUS non ha specificato la disponibilità e i prezzi relativi all’uscita sul mercato italiano di RT-AX89X.

Fonte Lowyat