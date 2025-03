Roku testa spot pubblicitari video in autoplay all’accensione del dispositivo

Roku, il noto servizio di streaming, sta conducendo un esperimento con la visualizzazione di spot pubblicitari video che partono automaticamente all’accensione dei dispositivi. Questa novità ha suscitato preoccupazione tra gli utenti, che ora si trovano di fronte a pubblicità persino prima di accedere alla schermata principale.

Il nuovo approccio alla pubblicità

Le pubblicità che si avviano automaticamente sono un’aggiunta controversa all’esperienza dell’utente. Diversi possessori di Roku hanno condiviso sui forum, come Reddit, di essere stati accolti da video promozionali, inclusi quelli del recente film “Moana 2”, non appena attivano il loro dispositivo. Queste pubblicità possono essere chiuse, ma non tutti gli utenti sono riusciti a individuare il pulsante per farlo. La situazione è aggravata dal fatto che le pubblicità appaiono immediatamente dopo l’accensione, lasciando poco spazio per evitarle.

Questo tentativo di Roku si colloca in un contesto più ampio, dove molte piattaforme di smart TV hanno promesso un’esperienza più pulita e priva di pubblicità rispetto alla televisione via cavo. Tuttavia, l’effettivo utilizzo delle smart TV ha dimostrato che le pubblicità, sotto forma di raccomandazioni di contenuti, iniziative promozionali e banner, si sono diffuse rapidamente, rendendo l’esperienza meno gradita per i telespettatori. Alcuni utenti segnalano che questa nuova forma di pubblicità sta cambiando completamente la percezione del servizio.

La reazione degli utenti e la posizione di Roku

Varie segnalazioni evidenziano l’insoddisfazione degli utenti, che già pativano l’esistenza di banner pubblicitari persistenti sulla schermata principale. La crescente introduzione di video pubblicitari all’accensione ha spinto molti a riflettere su un eventuale abbandono della piattaforma, sebbene la maggior parte dei servizi di smart TV offra forme di pubblicità simili.

Un portavoce di Roku ha confermato che questi spot video in autoplay rappresentano uno dei tanti esperimenti volti a testare nuovi modi di promuovere brand e contenuti, cercando di mantenere comunque un’esperienza utente soddisfacente e semplice. Tuttavia, Roku non ha fornito dettagli riguardo all’eventuale implementazione permanente di questa nuova funzionalità e se riguarderà tutti i dispositivi.

La sfida della pubblicità nelle smart TV moderne

Il panorama delle smart TV attuali rivela una crescente tendenza all’occupazione dello spazio visivo da parte delle pubblicità. Molti utenti avvertono l’impotenza di fronte a questa invasione pubblicitaria, poiché le raccomandazioni personalizzate e gli spot invasivi si intrecciano con il contenuto desiderato. Le piattaforme tentano di mantenere un equilibrio tra pubblicità e fruibilità, ma il confine sembra sempre più sfocato.

La possibilità di chiudere le pubblicità non è sufficiente a calmare la frustrazione degli utenti, che si aspettano un’esperienza di visione più fluida. Alla luce di questo, la strategia di Roku potrebbe influenzare le decisioni di tanti utenti che stanno reconsiderando il loro rapporto con la piattaforma, valutando opzioni alternative nel mercato dello streaming. La situazione attuale pone interrogativi sul futuro delle smart TV e sull’equilibrio tra pubblicità e fruizione dei contenuti.