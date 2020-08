ROG Swift PG259QN, ASUS ufficializza il nuovo monitor da gaming a 360 Hz

A distanza di un mese dal ROG Strix XG16, ASUS ha appena ufficializzato un nuovo monitor pensato e realizzato appositamente per il gaming. Stiamo parlando del ROG Swift PG259QN 360Hz, che l’azienda taiwanese ha confermato qualche giorno fa tramite un comunicato stampa.

Si tratta del gaming monitor più veloce mai realizzato da qualsiasi azienda: basti pensare al supporto per il frame rate fino a 360 fps, una peculiarità che troverà certamente ampio consenso nella platea dei videogiocatori più incalliti.

Non c’è ancora la conferma definitiva, ma non sembrano esserci dubbi sul fatto che il nuovo monitor – che presenta una diagonale da 24,5 pollici, ndr – sarà protagonista del CES di gennaio. Un portavoce di Nvidia ha affermato che il display è destinato soprattutto ai giocatori di esports competitivi (specialmente ai giocatori di Fortnite, ndr), che potrebbero aspettarsi un miglioramento del 4% nei test di mira con i colpi rapidi. E’ stata inoltre mostrata una mappa del celebre gioco Dota che scorreva a 360Hz, in modo tale da poter apprezzare un leggero miglioramento nella leggibilità del testo grazie all’aggiornamento dei colori più rapido.

La maggior parte dei migliori monitor da gioco in questo momento “staziona” tra 144Hz e 240Hz, anche se sono presenti sul mercato alcune opzioni a 300Hz (ovviamente ad un costo più elevato). Ecco perchè il display ASUS a 360Hz rappresenterebbe un’evoluzione dal grandissimo impatto, sebbene questa implementazione comporti una dimensione dello schermo più piccola. Asus deve ancora annunciare il prezzo ufficiale del prodotto, ma certamente il costo sarà più elevato rispetto a quello di monitor a 280Hz: un esempio è l’Asus TUF Gaming VG279QM, che costa 450 dollari. Inoltre, ci sarà bisogno di una scheda video potente come l’imminente RTX 3090 per raggiungere prestazioni sufficientemente elevate da sfruttare i 360Hz.

Come ogni buon dispositivo di lusso, il monitor ROG Swift PG259QN 360Hz avrà anche molte comodità, come tre porte USB 3.0, compatibilità HDMI 2.0, DisplayPort e software integrato. Il prodotto sarà disponibile a settembre anche in Italia.

Fonte Tom's Hardware