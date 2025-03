Roborock Saros 10R: il nuovo aspirapolvere robotico con innovazioni interessanti

Roborock presenta il Saros 10R, un nuovo modello di aspirapolvere robotico che si colloca nel segmento premium del mercato. Questo dispositivo è il successore del QRevo Slim e offre significative migliorie. In questo articolo, esploreremo in dettaglio le caratteristiche e le funzionalità di questo dispositivo, evidenziando cosa lo renda un contendente di rilievo nel panorama degli aspirapolvere robotici.

Tecnologia avanzata per una pulizia efficiente

Il Roborock Saros 10R si distingue per l’implementazione del sistema Starsight System 2.0. Questa tecnologia combina infrarossi, telecamere e una versione ottimizzata del Lidar, permettendo una mappatura accurata della casa senza necessità di una torretta protrudente per il Lidar stesso. Questo aspetto non è solo estetico, ma funzionale, rendendo l'aspirapolvere più agile e capace di navigare anche in spazi più ristretti.

Un elemento di nota è il coperchio magnetico che consente un accesso immediato al cassetto della polvere, il quale risulta particolarmente pratico. Inoltre, il dispositivo è dotato di un serbatoio dell'acqua da 80 mL, che si riempie automaticamente durante la ricarica. Questo consente ai mop di mantenere una continua umidità, assicurando una pulizia efficace e senza interruzioni.

Design sottile e navigazione intelligente

La sottigliezza del Saros 10R rappresenta un altro dei suoi punti di forza. Con un'altezza di 7,98 centimetri, il dispositivo può passare facilmente sotto mobili e sanitari, un’operazione che spesso si presenta come una sfida per i robot aspirapolvere. La mappatura iniziale è risultata sorprendentemente precisa, raggiungendo risultati migliori rispetto ad alcuni modelli concorrenti dotati di torrette Lidar.

Tuttavia, all'inizio il riconoscimento degli oggetti sembrava presentare alcune lacune. Dando un’occhiata a un aggiornamento successivo, è emerso che il robot ha migliorato sensibilmente le sue capacità di identificazione, ora in grado di riconoscere oggetti con precisione, includendo cavi sottili e persino oggetti in movimento che si frappongono nel suo tragitto. Questa versatilità aumenta notevolmente la sicurezza dell’uso quotidiano.

Pulizia e manutenzione senza compromessi

Il Saros 10R si presenta come uno dei migliori nella sua categoria per quanto riguarda potenza di pulizia e gestione dell'acqua sui mop. Il robot è progettato per superare soglie di massimo 4 centimetri, sebbene, nelle prove effettuate, abbia mostrato difficoltà con soglie vicine a tale valore, dimostrando però buone performance con dislivelli più contenuti, come 2 o 3 centimetri.

La parte inferiore del robot è equipaggiata con moci ruotanti che possono sollevarsi di 10 millimetri per evitare il contatto con i tappeti o, in modo innovativo, essere sganciati durante la pulizia. Questo è particolarmente vantaggioso per chi ha tappeti dalla lunghezza del pelo elevata. Il sistema di doppia spazzola centrale offre un’ulteriore agevolazione: due spazzole più piccole lavorano insieme per prevenire l'intreccio dei capelli e garantire un'aspirazione efficace.

La base di ricarica del Saros 10R è particolarmente compatta e include un serbatoio da 4 litri per l'acqua pulita e 3 litri per quella sporca, un sacchetto per la polvere e un piccolo cassetto per inserire detergenti specifici. Tuttavia, la mancanza di un collegamento diretto all'acqua di casa potrebbe risultare limitativa per alcuni utenti.

Interfaccia utente e funzionalità avanzate

L’applicazione Roborock rimane intuitiva, presentando una chiara mappa della casa e un elenco delle azioni eseguite durante l’ultima pulizia. L’utente ha la possibilità di suddividere gli ambienti in stanze, assegnare nomi e specificare il tipo di pavimento.

Le opzioni di pulizia sono numerose: l'intelligenza artificiale può gestire automaticamente modalità e intensità, oppure l’utente può impostare manualmente la potenza di aspirazione e il flusso d'acqua. È possibile pianificare pulizie per l’intera abitazione o per aree specifiche, e l'app consente anche di attivare modalità di pulizia profonda in particolari zone.

La telecamera integrata nel dispositivo consente anche funzioni di sorveglianza, rendendo Saros 10R un alleato utile non solo per la pulizia ma anche per tenere d’occhio la propria abitazione.

Autonomia e compatibilità tecnologica

La durata della batteria del Saros 10R è soddisfacente, grazie alla capacità da 6.400 mAh, che consente di coprire un'area di circa 100 mq in un'ora e mezza. Tuttavia, è importante notare che i 50% di batteria necessaria per ogni pulizia limita la capacità di affrontare spazi più ampi, come quelli da 200 mq, sebbene si possa arrivare a pulire quasi totalmente.

Infine, il robot è compatibile con assistenti vocali e, grazie a futuri aggiornamenti software, sarà supportato anche dal protocollo Matter, ampliando ulteriormente le sue funzionalità smart home.

Roborock Saros 10R è proposto sul mercato italiano a un prezzo di 1.499€. Questo prezzo si allinea con la fascia alta della gamma Roborock e di altri dispositivi concorrenti, rappresentando un investimento significativo per chi cerca un prodotto di alta qualità.