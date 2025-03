Roborock presenta la serie F25: innovazione nella pulizia con soluzioni smart e alta tecnologia

Roborock, leader nel settore dei dispositivi per la pulizia domestica, ha recentemente svelato la sua nuova serie di lavapavimenti F25. Questa gamma di prodotti è progettata per soddisfare una varietà di esigenze e budget, tutte unite dalla capacità di affrontare efficacemente sia lo sporco umido che quello secco. Con l'introduzione di tecnologie innovative, Roborock mira a semplificare le operazioni di pulizia per i propri utenti.

Una gamma per ogni necessità

La serie F25 comprende vari modelli: F25 RT, F25 e F25 Combo, mentre i modelli Roborock LT e ALT sono già disponibili per l'acquisto sia sul sito ufficiale di Roborock che su Amazon. Questi dispositivi offrono una soluzione accessibile a tutti, pur mantenendo un livello elevato di tecnologia. Tra le novità si evidenziano il sensore intelligente che regola l'intensità della pulizia e il modulo DirTect, che monitora il livello di pulizia dell'acqua per ottimizzare le prestazioni.

Oltre a questi aspetti, la serie F25 si distingue per una batteria a sacchetto che garantisce un'autonomia di circa 60 minuti in modalità ECO, coprendo fino a 410 metri quadrati prima del necessario ricarica. Un altro elemento interessante è l'erogatore di detersivo, che nelle versioni ALT e ACE offre una pulizia duratura fino a 30 giorni senza interruzione.

La potenza di aspirazione raggiunge i 20.000 Pa, mentre la pressione esercitata sul pavimento supera i 20 N e il rullo è in grado di effettuare 450 passate di pulizia al minuto, assicurando risultati di alta qualità.

Innovazione 5 in 1 con il Roborock F25 Combo

Il modello Roborock F25 Combo rappresenta una soluzione innovativa e versatile per la pulizia. Questo dispositivo combina la funzionalità di un aspirapolvere per umido e secco e di un aspirapolvere senza fili, dotato di un motore ciclonico a nove coni e di un sistema di filtraggio a cinque strati. Quest’ultimo consente la separazione delle particelle di polvere anche più piccole di quelle indicate per il PM2,5, garantendo così un ambiente domestico più sano.

Le dimensioni dell'aspirapolvere con base sono pari a 352 x 316 x 1.157 mm, ottimizzando lo spazio di stoccaggio. Entrambi i modelli offrono una potenza di aspirazione molto competitiva: 20.000 Pa per il modulo lavapavimenti e 25.000 Pa per l’aspirapolvere portatile. Oltre a queste caratteristiche tecniche, il design unico e piano a 180° rende questi dispositivi facilmente manovrabili anche in spazi angusti.

La tecnologia JawScrapers inclusa nei modelli aiuta a prevenire i grovigli, mentre il sistema di autopulizia e asciugatura intelligente del rullo a 90° facilita la manutenzione. Si conferma una sola ora di autonomia in modalità ECO, un vantaggio non trascurabile nei lavori di pulizia.

Disponibilità e prezzi della serie F25

Il Roborock F25 Combo è ora disponibile per l'acquisto a un prezzo di 599,99 euro, con una promozione di 50 euro rispetto al prezzo di lancio originale di 649,99 euro. Il modello F25 ACE Combo, invece, non è ancora in commercio ma è atteso con interesse dagli appassionati di tecnologia domestica.

La confezione del Roborock F25 Combo include due aspirapolvere e una serie di accessori pratici, come una mini-spazzola motorizzata, una spazzola multi-superficie e una testina di pulizia 2 in 1, rendendo questa serie un’opzione attraente per coloro che cercano versatilità e innovazione nella pulizia domestica.