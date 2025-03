Roborock lancia il Saros Z70: il primo robot aspirapolvere con braccio robotico in pre-ordine

La settimana scorsa, Roborock ha svelato l’attesissimo Saros Z70, ora disponibile per il pre-ordine. Questo dispositivo, caratterizzato da un braccio robotico, si posiziona tra gli aspirapolvere robot più costosi al mondo, con un prezzo di $1.899. Per incentivare i potenziali acquirenti, l’azienda offre un’interessante promozione: chi ordina il nuovo modello ha la possibilità di ricevere gratuitamente un secondo aspirapolvere.

Roborock supera i concorrenti nel mercato degli aspirapolvere robot

Roborock ha recentemente ottenuto un importante traguardo, diventando il marchio di aspirapolvere robot più venduto al mondo sia in termini di volume di vendite che di fatturato. Secondo i dati forniti dall’analista IDC, l’azienda ha conquistato il 16% della quota di mercato globale nel quarto trimestre, superando i rivali di iRobot, che si sono fermati al 13,7%. Di seguito troviamo Ecovacs, un’altra azienda cinese, con una quota del 13,5%. Questo sorpasso rappresenta un segnale di cambiamento in un mercato sempre più competitivo, specialmente alla luce delle recenti difficoltà finanziarie annunciate da iRobot.

Caratteristiche innovative del Saros Z70

Presentato durante il CES di quest’anno, il Saros Z70 è il primo aspirapolvere robot di produzione di massa dotato di un braccio robotico. Questo braccio, denominato OmniGrip, consente al robot di afferrare oggetti di piccole dimensioni, come calzini, fazzoletti e sandaletti, migliorando così l’efficacia della pulizia domestica. La potenza di aspirazione del Z70 è impressionante, raggiungendo i 22.000 Pa. Inoltre, il nuovo sistema di navigazione StarSight combina sensori 3D, telecamere e tecnologie di apprendimento automatico, permettendo al robot di orientarsi e di evitare ostacoli durante il suo funzionamento.

Un’altra innovazione di rilievo è il “Chassis AdaptiLift”, già introdotto con il modello Qrevo Curv. Questa caratteristica consente al robot di superare facilmente le transizioni elevate tra le stanze, garantendo una pulizia continua e senza ostacoli. Per aiutare ulteriormente nella pulizia, il Z70 è dotato di funzioni combinate di aspirazione e lavaggio, oltre a un dock multifunzionale in grado di pulire i panni del mop e rifornire il serbatoio d’acqua, oltre a svuotare il contenitore della polvere.

Offerta di pre-ordine e modelli in esordio

Roborock sta proponendo a chi effettua il pre-ordine del Saros Z70 l’opzione di ricevere un aspirapolvere gratuito, scegliendo tra otto modelli diversi dell’azienda. Tra le opzioni disponibili ci sono diversi modelli tradizionali per aspirazione bagnata/asciutta, oltre a due nuovi modelli di aspirapolvere robot. Il Qrevo S5V è una versione più economica del Qrevo Curv, ma priva della funzionalità AdaptiLift Chassis. D’altro canto, il Q10 S5 Plus è un modello con meno funzionalità rispetto al Qrevo Edge.

Al momento, Roborock non ha divulgato i prezzi per questi nuovi modelli Q, quindi non è chiaro quale sia il risparmio effettivo. Tuttavia, è noto che il Qrevo Curv ha un prezzo di vendita di $1.599,99. Tra gli aspirapolvere inclusi nell’offerta figurano anche il Dyad Pro Combo, disponibile a $659,99, aggiungendo ulteriore valore all’acquisto del Saros Z70.

Questa proposta di Roborock rappresenta un’importante mossa strategica nel settore degli aspirapolvere robot, suggerendo che il mercato continuerà a evolversi con l’introduzione di tecnologie avanzate e interessanti opportunità per i consumatori.