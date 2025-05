Rivoluzione in casa Apple: il nuovo calendario di lancio degli iPhone

Nel mondo della tecnologia, Apple si è sempre distinta per il suo approccio rigoroso e pianificato al lancio dei nuovi modelli di iPhone. Ogni anno, gli appassionati attendono con trepidazione il mese di settembre per scoprire le novità offerte dal gigante di Cupertino. Tuttavia, recenti indiscrezioni suggeriscono che potrebbero esserci significativi cambiamenti nei prossimi lanci, con l’introduzione di un nuovo calendario che potrebbe alterare la tradizionale pianificazione.

Storia dei lanci di iPhone e il 2020

Tradizionalmente, il mese di settembre segna un periodo cruciale per Apple, quando la maggior parte dei nuovi modelli di iPhone viene annunciata e presentata al pubblico. Tuttavia, il 2020 ha visto una deviazione da questa consuetudine. A causa dell’emergenza sanitaria globale causata dal COVID-19, Apple ha posticipato il lancio della serie iPhone 12, che è stata presentata solo in ottobre. Questo cambiamento ha sorpreso molti, segnando un’eccezione in un calendario altrimenti rigidamente definito. In quel periodo di incertezze, gli appassionati hanno comunque mantenuto viva la speranza, consapevoli che Apple avrebbe continuato a innovare e presentare i suoi nuovi prodotti.

Dal 2020, Apple ha lanciato quattro nuove generazioni di iPhone ogni settembre. L’unico cambiamento significativo è avvenuto nel 2022, quando l’iPhone 13 mini è stato sostituito dall’iPhone 14 Plus. Secondo le ultime voci, quest’anno potrebbe esserci un nuovo passaggio con l’eventuale eliminazione dell’iPhone 16 Plus, sostituito dal super-sottile iPhone 17 Air. Ma le novità non si fermano qui, poiché si prospetta una modifica sostanziale anche per il prossimo modello, l’iPhone 18.

I nuovi piani di lancio per l’iPhone 18

Fonti interne, citate da un noto portale, rivelano che il nuovo piano di lancio di Apple prevede una presentazione concertata dei modelli premium iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max nell’autunno del 2026. In questa nuova organizzazione, la presentazione dell’iPhone 18 “base” sarà rinviata e avverrà solo nella primavera del 2027, accompagnata dall’introduzione dell’iPhone 18 Air. In questo modo, Apple sembra voler creare possibilità per un evento dedicato ai nuovi iPhone non solo in autunno, ma anche in primavera. Queste informazioni emergono da quanto riferito da diverse fonti non rese note, tutte coinvolte nella catena di fornitura dell’iPhone.

La nuova strategia di lancio potrebbe talvolta coincidere con l’introduzione di dispositivi innovativi come l’attesissimo iPhone Fold, previsto per essere presentato nelle celebrazioni dell’autunno 2026. Inoltre, si parla anche di un possibile iPhone 18e, che potrebbe affiancarsi all’iPhone 16e, qualora Apple decidesse di continuare l’aggiornamento annuale o biennale delle sue varianti economiche.

Impatti sul mercato e sulla produzione

Una modifica così radicale nel calendario di lancio non influenzerebbe solamente la fanbase di Apple, ma anche i concorrenti. Le aziende rivali potrebbero dover riconsiderare le loro strategie di lancio, evitando di sovrapporsi alle presentazioni dell’iPhone per non perdere terreno nello spazio competitivo. Se Apple dovesse distribuire i lanci dei suoi modelli nel corso dell’anno, questo causerebbe una revisione dei programmi di produzione e assemblaggio da parte dei fornitori e dei produttori coinvolti nella catena di fornitura.

La nuova programmazione potrebbe anche portare a una stabilità maggiore nella produzione degli iPhone, evitando i picchi e le flessioni che attualmente caratterizzano il ciclo di assemblaggio. Infatti, con il lancio tradizionale in autunno, la produzione tende a rallentare all’inizio dell’anno per assorbire il vasto inventario dei modelli appena rilasciati. Un nuovo approccio potrebbe quindi favorire un flusso costante nella produzione e vendita degli iPhone durante tutto l’anno.

Sebbene queste notizie siano ancora da confermare, l’attesa per il futuro di Apple si fa sempre più intensa. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere come l’azienda intenda ufficializzare il cambiamento, e il mondo dei consumatori guarda con interesse a ciò che verrà.