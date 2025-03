Rivisitazione del Pebble: il ritorno di un orologio smart iconico

Il mercato degli orologi smart ha visto varie evoluzioni nel corso degli anni, con alcuni modelli che sono diventati veri e propri simboli del settore. Tra questi, il Pebble, lanciato attraverso una campagna Kickstarter tra il 2012 e il 2016, ha attirato l’attenzione degli appassionati di tecnologia. Il fondatore Eric Migicovsky ha annunciato un nuovo capitolo per questi dispositivi con il rilascio del Core 2 Duo e del Core Time 2. Come risponderà il pubblico a questa nuova proposta?

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Le specifiche del Core 2 Duo: un classico rinnovato

Il Core 2 Duo si presenta come una versione modernizzata del celebre Pebble 2, mantenendo intatto il design semplice e funzionale che ha contraddistinto il marchio. Dotato di uno schermo e-paper in bianco e nero da 1,26 pollici e un telaio in policarbonato, il dispositivo è progettato per resistere nel tempo. I tasti migliorati garantiscono una migliore fruizione, mentre la batteria promette un’autonomia straordinaria di 30 giorni, una caratteristica apprezzata dagli utenti abituati a caricare frequentemente i propri dispositivi.

Il prezzo per il preorder è fissato a 150 dollari, con le spedizioni programmate per luglio. Questo orologio è pensato per coloro che desiderano un dispositivo che unisce semplicità e leggerezza a funzionalità essenziali. Nonostante l’arrivo di concorrenti più sofisticati, la proposta del Core 2 Duo sembra rispondere a una richiesta di praticità in un mondo sempre più complesso.

Core Time 2: un sogno realizzato

Il Core Time 2 rappresenta, nelle parole di Migicovsky, “l’orologio dei sogni”. Questo modello è caratterizzato da un display a colori da 1,5 pollici e un telaio in alluminio, e viene proposto al prezzo di 225 dollari. Tra le novità introdotte, un microfono e un altoparlante che, sebbene non siano pensati per effettuare telefonate, offrono nuove possibilità di interazione. Questo modello è pensato per un pubblico più esigente, desideroso di un dispositivo che non solo segna l’ora, ma funge anche da centro di notifiche e interazione.

Il Core Time 2 è previsto per dicembre, e si presenta come una risposta alle aspettative di chi ha seguito l’evoluzione del marchio Pebble. Il design elegante e le funzionalità avanzate potrebbero attrarre non solo i nostalgici dei primi modelli, ma anche una nuova generazione di utenti.

Un ecosistema di app e novità tecniche

Entrambi i modelli di Pebble montano PebbleOS, un sistema operativo che lo scorso anno è stato aperto al pubblico, permettendo a oltre 10.000 applicazioni e watchfaces esistenti di funzionare su questi nuovi dispositivi. Questa apertura, propiziata da Migicovsky, rappresenta una strategia vincente per creare un ecosistema florido di app e funzionalità, garantendo agli utenti un’ampia scelta per personalizzare il proprio orologio.

Grazie ai progressi nelle tecnologie Bluetooth a basso consumo, la durata della batteria rimane ai massimi livelli. Inoltre, le nuove vibrazioni forti, ottenute grazie a un attuatore a risonanza lineare, promettono un miglioramento significativo dell’esperienza utente. Il Core Time 2 introduce per la prima volta uno schermo touchscreen, che consente un’ulteriore interazione con le app, mostrando come Pebble intenda rimanere al passo con le innovazioni del settore.

L’assegnazione delle disponibilità per i preorder è già in corso, e Migicovsky ha segnalato che il numero di iscritti per ricevere informazioni sul rilancio del Pebble supera le unità disponibili. Questo testimonia l’interesse persistente intorno al marchio, che sembra pronto a ritagliarsi un nuovo spazio nel competitivo mercato degli orologi smart.