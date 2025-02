Rivelazioni sul prossimo iPhone 17: oltre rumori e aspettative

Il mondo della tecnologia non smette mai di affascinare e il lancio dei nuovi modelli di iPhone è sempre un argomento di interesse. Mentre il nuovo iPhone 16 è sul mercato da meno di sei mesi, i fan e gli esperti sono già proiettati verso il futuro. Il probabile iPhone 17, previsto per settembre, è oggetto di speculazioni che promettono innovazioni e alcuni cambiamenti significativi rispetto ai modelli precedenti. Ecco cosa si prevede per il prossimo flagship di Apple.

Un iPhone più snello

Tra le voci più intriganti riguardo all'iPhone 17 c'è l'idea di un "Slim", una versione più sottile del dispositivo. Questo nuovo modello potrebbe presentare uno schermo da 6.6 pollici, leggermente più piccolo rispetto all'iPhone 16 Plus ma comunque più grande del modello base. Gli analisti Jeff Pu e Ming-Chi Kuo suggeriscono che potrebbe essere posizionato in una fascia di prezzo intermedia: più costoso dell'iPhone 17 standard ma meno oneroso dei modelli Pro. Un'idea interessante è che il telaio del dispositivo potrebbe essere realizzato in alluminio, simile al finish lucido utilizzato nell'Apple Watch Series 10.

Ridurre lo spessore di un dispositivo come questo comporta inevitabilmente alcune scelte in termini di hardware. Kuo specula che l'iPhone 17 Slim potrebbe avere solo una camera principale, escludendo l'ultrawide e il teleobiettivo 5x che caratterizzano i modelli premium. Questo posizionerebbe il modello Slim in linea con l'iPhone SE, il quale ha una sola lente posteriore. Tuttavia, c’è da aspettarsi un miglioramento notevole per la camera frontale, anche se i dettagli sono ancora incerti.

Sul fronte delle prestazioni, la variante Slim dovrebbe montare un chip marchiato A18 o A19, il quale probabilmente sarà lo stesso del modello base dell'iPhone 17. Anche la presenza di 8 GB di RAM e di un modem 5G sviluppato da Apple è plausibile. Rimane l’incognita della capacità della batteria: un design più slanciato di solito implica meno spazio e quindi potrebbe comportare una diminuzione dell’autonomia.

Un refresh rate più alto per tutti i modelli

Un’altra novità attesa riguarda il refresh rate. Secondo le indiscrezioni, tutti i modelli della linea iPhone 17 dovrebbero adottare un display a 120 Hz, aggiornando così i modelli non Pro dai loro attuali 60 Hz. Questa novità potrebbe essere ben accolta, visto l’atteso miglioramento rispetto alla serie 16. La questione del refresh rate ha suscitato non poche critiche al lancio dei precedenti modelli, creando quindi aspettative elevate per l’anno in corso.

Questa modifica potrebbe anche includere la funzione di display always-on nel modello base, strizzando l’occhio a coloro che desiderano un’innovazione significativa nelle funzionalità del telefono.

Potenziamenti per la fotocamera

Un iPhone non sarebbe completo senza aggiornamenti alle sue fotocamere. Tra i rumor più afferrati c'è l'upgrade della fotocamera frontale, la quale si dice possa arrivare a 24 megapixel. Questo rappresenterebbe un notevole passo avanti rispetto ai 12 megapixel dei modelli attuali. Questo cambiamento è particolarmente rilevante, vista la crescente importanza che gli utenti danno alla qualità delle foto e video che condividono sui social media.

Le voci indicano anche un possibile layout innovativo per la fotocamera, con un design a forma di pillola che potrebbe somigliare a quello del Google Pixel 9. Questo ha suscitato dibattiti sull'identità del modello a cui sarebbe riservata tale caratteristica; ci sono speculazioni su quale versione oltre all'86 Slim potrebbe presentare questo design.

Altre possibili caratteristiche

Secondo le anticipazioni, sia l'iPhone 17 che il 17 Slim e il 17 Pro condivideranno un design in alluminio. Tuttavia, l’iPhone 17 Pro Max potrebbe mantenere un telaio in titanio, continuando a distinguersi nel mercato. Inoltre, si prevede che il Pro Max avrà un 'Dynamic Island' più stretto, grazie a un sensore Face ID più piccolo. La dimensione del Dynamic Island sugli altri modelli dell’iPhone 17 dovrebbe invece rimanere invariata.

Le aspettative sono alte e i fan sono pronti a seguire ogni sviluppo. Con il passare dei mesi, ulteriori dettagli verranno a galla, aggiungendo pepe alla già ricca narrazione sull’iPhone 17.