Rivelazioni sul futuro di Xbox: un handheld in arrivo e nuove console in sviluppo

Le recente dichiarazioni di Phil Spencer, il responsabile di Microsoft Gaming, hanno acceso l'interesse degli appassionati di videogiochi. Nonostante le notizie ufficiali siano ancora da annunciare, un report ha suggerito che un dispositivo portatile marchiato Xbox potrebbe debuttare entro la fine del 2025.

Un nuovo dispositivo portatile in arrivo

Jez Corden di Windows Central ha condiviso informazioni secondo cui Microsoft sarebbe al lavoro con un produttore di PC non specificato per realizzare quello che viene descritto come un “gaming handheld” marchiato Xbox. Secondo le fonti di Corden, questo dispositivo, il cui nome in codice è “Keenan”, potrebbe arrivare nei prossimi mesi. I dettagli forniti indicano che il dispositivo avrà un design inconfondibilmente Xbox, completo di un pulsante guida ufficiale e delle caratteristiche stilistiche tipiche del marchio.

L’idea è che questo handheld sia più orientato verso il mondo PC, suggerendo che potrebbe assomigliare a dispositivi come l’Asus ROG Ally o il Lenovo Legion Go S, tutti equipaggiati con Windows 11. Questa scelta di piattaforma potrebbe testimoniare il desiderio di rendere il gaming portatile una realtà concreta, in un mercato già affollato da alternative.

In base a quanto emerso, il dispositivo dovrebbe garantire la possibilità di giocare a giochi in locale, pur con la compatibilità prevista per il gaming in cloud tramite il servizio Xbox Game Pass. Un aspetto che potrebbe sorprendere gli utenti è la possibile interfaccia utente progettata appositamente per ottimizzare l'esperienza in un handheld, richiamando la dashboard dell'Xbox tradizionale. Come evidenziato da Spencer, l’intento è far sentire il giocatore come se stesse utilizzando la propria console principale, quando si accende il dispositivo.

Prossima console Xbox: idee e anticipazioni

Accanto all’ipotesi dell'handheld, Corden ha anche accennato a un possibile nuovo modello di console Xbox. Secondo le informazioni raccolte, la prossima generazione di console sarà progettata in modo simile a un PC Windows. Questo approccio potrebbe facilitare notevolmente il lavoro degli sviluppatori nel portare i giochi dai PC alle console.

Si prevede che la nuova console supporterà la retrocompatibilità con i giochi delle generazioni precedenti e che offrirà la possibilità di utilizzare store third-party, come Epic Games Store e Steam, ampliando così le prospettive per i giocatori e gli sviluppatori. Con un tale sviluppo, Microsoft sembra intenzionata a mantenere il passo con le tendenze attuali del mercato, aprendo le porte a un ecosistema sempre più integrato.

Un futuro promettente per Xbox

Sebbene le informazioni disponibili finora non siano ufficiali, l’interesse di Phil Spencer per il gaming portatile potrebbe preludere a una realtà concreta per gli appassionati del marchio Xbox. La possibilità di un handheld portatile si integra bene con le strategie di Microsoft per espandere la propria offerta nel campo del gaming.

Inoltre, l'intenzione di proporre una nuova console entro il 2027 rappresenta un segnale chiaro: la casa di Redmond non intende ritirarsi dalla competizione hardware. I rumor, quindi, sebbene da prendere con cautela, rivelano un futuro intrigante per l'universo Xbox, e potrebbe essere solo questione di tempo prima che i fan possano concretamente mettere le mani sui nuovi dispositivi.