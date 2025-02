Rivelazioni sugli iPhone: Apple pronto a introdurre la ricarica inversa con il nuovo modello

Ci sono novità intriganti sul fronte degli smartphone: secondo alcune indiscrezioni potrebbe arrivare la ricarica inversa sull'iPhone 17 Pro. Questa funzione, che consente di ricaricare altri dispositivi direttamente dal proprio telefono, è già presente sui modelli Samsung Galaxy da tempo. L'ipotesi di un simile aggiornamento su iPhone rappresenterebbe un passo interessante per la Apple.

I rumor sulla ricarica inversa

Le voci su questa nuova funzionalità provengono da Setsuna Digital, un tipster attivo sul popolare social cinese Weibo. Secondo quanto riportato, Apple avrebbe testato una funzione di ricarica inversa da 7.5W sull'iPhone 17 Pro. Tuttavia, c'è ancora incertezza se questa caratteristica sarà disponibile al lancio. L'utente di Weibo ha condiviso la propria esperienza, affermando di utilizzare regolarmente questa funzione per ricaricare cuffie e altri dispositivi tramite i telefoni Samsung.

La fonte specifica l'iPhone 17 Pro, ma non chiarisce se tale funzione sarà inclusa anche nella versione base o nel presunto iPhone 17 Air, che potrebbe risultare troppo sottile per ospitare un sistema di ricarica inversa efficiente.

L'offerta attuale di Samsung

Nel panorama degli smartphone, i telefoni Galaxy di Samsung, come il Galaxy S25 Ultra, offrono già la ricarica inversa. Questa funzione è stata introdotta per la prima volta sui modelli della serie Galaxy S10 nel 2019 e nel corso degli anni ha visto dei miglioramenti significativi. Tuttavia, il suo funzionamento con dispositivi indossabili, come la Galaxy Watch Ultra, ha presentato alcune problematiche, risultando a volte poco affidabile.

I tentativi passati di Apple

L'idea di una ricarica inversa su iPhone non è nuova. Già con l'iPhone 12 erano disponibili i componenti necessari per abilitare questa funzione, anche se non attivata ufficialmente. Era possibile utilizzare l'iPhone per ricaricare una batteria esterna MagSafe, ma non oltre. Nel 2023, si erano diffuse voci secondo cui la ricarica inversa sarebbe stata una delle novità per i modelli iPhone 14 Pro, e si era paventata la possibilità di integrarla anche nell'iPhone 15.

La situazione attuale

Per il momento, gli utenti non possono utilizzare la ricarica inversa sugli iPhone. Un possibile tentativo di ricaricare la custodia degli AirPods sull'iPhone 15 ha mostrato risultati deludenti: la funzionalità non risulta attiva, e Apple ha confermato che nessun modello attuale di iPhone supporta la ricarica inversa. Gli appassionati e gli utenti continueranno a monitorare attentamente gli sviluppi, con la speranza di maggiori informazioni nei prossimi mesi.

Sarà interessante osservare se Apple deciderà di lanciare questa attesa funzionalità con il resto della gamma di smartphone che verrà presentata nel mese di settembre.