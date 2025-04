Rivelazioni su iphone 17 pro: Debolezze nella tecnologia del display anti-riflesso

Il tanto atteso iPhone 17 Pro potrebbe non presentare le migliorie al display di cui si era tanto parlato. L’idea di un nuovo strato anti-riflesso, in grado di aumentare la robustezza dello schermo, sembra essere sfumata a causa di problemi di produzione. In questo articolo, andiamo a vedere da dove nasce questa notizia e cosa potrebbe significare per gli utenti degli smartphone Apple.

Rumori sul nuovo display

Negli scorsi mesi, una voce circolata su Weibo, tramite l’account “Instant Digital”, aveva sollevato l’ipotesi che Apple stesse preparando un’evoluzione nella tecnologia del display. Era stato segnalato che l’azienda californiana aveva sviluppato un procedimento per applicare una “super-resistente” pellicola anti-riflesso, promettendo maggiore resistenza ai graffi rispetto ai modelli finora presenti sul mercato. Tuttavia, le ultime notizie rivelano che potrebbe non essere così.

MacRumors, una fonte rinomata nel settore tecnologico, ha riportato che problemi nella scalabilità della produzione hanno bloccato il processo di applicazione di questa nuova tecnologia di rivestimento. L’inefficienza del metodo attuale si sarebbe rivelata troppo lenta considerando il grande volume di dispositivi che Apple produce ogni anno, il che mette in discussione la disponibilità di questa innovazione per il lancio dell’iPhone 17 Pro.

La tecnologia gorilla armor

L’analisi dell’innovazione resa nota riguardo al display dell’iPhone 17 Pro ha richiamato l’attenzione sulla Gorilla Glass Armor, la cui prima apparizione risale al Samsung Galaxy S24 Ultra. Questo tipo di vetro, secondo le fonti di 9to5Google, rappresenta un significativo miglioramento rispetto alle soluzioni precedenti, riducendo i riflessi fino al 75% e aumentando la protezione contro graffi e danneggiamenti.

Apple ha optato per una tecnologia denominata Ceramic Shield, introdotta con l’iPhone 12 nel 2020, con l’intento di garantire maggiore durabilità del display. Tale tecnologia è frutto della collaborazione tra Apple e Corning, un’alleanza dimostrata anche dalle risorse investite da Apple attraverso il suo Advanced Manufacturing Fund. Il Ceramic Shield, descritto da Apple come “due volte più resistente rispetto al vetro di qualsiasi altro smartphone”, ha come obiettivo principale il miglioramento dell’affidabilità dei display.

La posizione di 9to5mac

Alcuni esperti del settore, come quelli di 9to5Mac, esprimono un certo ottimismo riguardo a future integrazioni della tecnologia Gorilla Glass Armor nei dispositivi Apple. Nonostante la notizia di oggi sembri scoraggiante, il forte legame tra Apple e Corning suggerisce che sia improbabile che la compagnia di Cupertino abbandoni l’idea di migliorare la resistenza e la funzionalità dei suoi display.

In particolare, l’auspicio è che Apple continui a investire in nuove soluzioni che possano rendere gli schermi non solo meno riflettenti, ma anche più resistenti ai graffi. Il potenziale dei display di oggi è innegabile, ma la fragilità rispetto agli strisci e alle abrasioni rimane una questione aperta per molti utilizzatori.