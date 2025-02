Rivelati i dettagli sul nuovo smartphone pieghevole di Apple: dimensioni e design

La curiosità riguardo a un possibile smartphone pieghevole da parte di Apple è in crescita, alimentata da incessanti voci di corridoio. Recenti leak hanno suggerito dimensioni dello schermo che promettono di fornire un'idea più chiara di ciò che ci aspetta. Un leaker attendibile ha confermato che il dispositivo potrebbe presentare uno schermo esterno da 5,49 pollici e un display interno da 7,74 pollici. Questi dati potrebbero avanzare l'idea di un dispositivo maneggevole e non troppo ingombrante, in netto contrasto con le versioni più pesanti già disponibili sul mercato.

Le dimensioni degli schermi del presunto Apple Fold

Secondo quanto riportato da Digital Chat Station, un noto leaker della tecnologia, il futuro smartphone pieghevole di Apple non sarà un dispositivo a conchiglia, ma avrà un design a libro. Le dimensioni menzionate, 5,49 pollici per lo schermo esterno e 7,74 pollici per quello interno, hanno destato l'attenzione degli esperti e degli appassionati. Rispetto ad altri pieghevoli già in commercio, come il Samsung Galaxy Z Fold 6, il nuovo prodotto di Apple sembra essere più compatto. Infatti, il Samsung offre uno schermo esterno di 6,3 pollici e un display interno di 7,6 pollici, rendendolo più ingombrante.

Un accostamento interessante si può fare anche con il Pixel Fold, che presenta un design simile con dimensioni di 5,8 pollici per lo schermo esterno e 7,6 pollici per quello interno. Questo suggerisce che Apple stia puntando a un'esperienza utente più comoda e pratica, soprattutto per chi cerca un dispositivo facilmente gestibile e utilizzabile con una sola mano. L'idea di un dispositivo meno pesante e più snodato potrebbe fare la differenza nel panorama degli smartphone pieghevoli.

Attese e proiezioni sul lancio

Attualmente, non c'è chiarezza su quando Apple rilascerà ufficialmente il suo dispositivo pieghevole, anche se le voci suggeriscono che dovremmo aspettarci almeno un annuncio nel prossimo anno. C’è chi specula che Apple possa presentare prima un modello Flip o un ibrido tra iPad e Mac, senza però notizie ufficiali sul tanto discusso iPhone Fold. Ogni novità in merito sarà da seguire con grande attenzione e interesse, specialmente da parte degli utenti desiderosi di un prodotto che possa rivoluzionare le modalità di utilizzo quotidiane.

Le dimensioni accennate, se confermate, potrebbero segnare un cambiamento rilevante anche nel design degli smartphone avanzati. Gli utenti hanno frequentemente criticato la lunghezza e la ristrettezza degli schermi esterni dei vari modelli della serie Galaxy Z Fold, percependoli come poco pratici. La proposta di Apple, invece, punta a offrire una maggiore praticità, unendo estetica e funzionalità.