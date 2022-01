Il grande ritorno di Huawei: P50 Pro e P50 Pocket arrivano in Italia

Il lancio internazionale dei nuovi telefoni di Huawei potrebbe rappresentare un nuovo inizio per il colosso di Shenzhen dopo le enormi difficoltà degli ultimi anni in seguito all’ormai noto ban statunitense. Come sanno bene i fan del celebre brand, Huawei ha lanciato il suo primo pieghevole a conchiglia, il P50 Pocket, a dicembre 2021 in Cina. Dopo appena un mese, l’azienda lo ha già destinato ai mercati globali insieme ad un altro smartphone, il P50 Pro.

Huawei P50 Pocket, tutte le specifiche del pieghevole

Il P50 Pocket si presenta con un SoC Snapdragon 888 4G, abbinato a 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di spazio di archiviazione. Il telefono di Huawei è equipaggiato anche con uno schermo OLED pieghevole da 120 Hz da 6,9 pollici e uno schermo esterno circolare da 1,04 pollici. Tra le altre specifiche importanti di Huawei P50 Pocket vale la pena ricordare una batteria da 4.000 mAh con ricarica cablata da 40 W, un sensore di impronte digitali laterale e il supporto per la scheda NM proprietaria di Huawei.

Il P50 Pocket offre anche un’esperienza fotografica piuttosto interessante, grazie alla fotocamera principale da 40 MP f/1.8, accompagnata da un sensore ultrawide da 13 MP (campo visivo di 120 gradi) e un sensore “super-spettro” da 32 MP. Sul davanti, invece, troviamo una fotocamera da 10,7 MP che trova posto in un “foro” sullo schermo principale e compare quando il device è aperto.

Huawei P50 Pro (finalmente) in Italia: la scheda tecnica

Il P50 Pro è stato invece lanciato nel mercato cinese addirittura sei mesi fa. Finalmente Huawei è riuscita a rilasciare una versione globale di questo telefono, che somiglia davvero molto alla variante cinese ma che vede la sostituzione del sistema operativo proprietario Harmony OS con EMUI 12.

Il processore che alimenta questo dispositivo è Snapdragon 888 4G (niente Snapdragon 8 Gen 1, quindi, per la delusione di molti), abbinato a 8 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione e uno schermo OLED da 6,6 pollici a 120 Hz (2.700 x 1.228). Confermata la certificazione IP68.

Venendo al comparto foto, abbiamo un sensore principale da 50 MP (f/1.8 con OIS), una fotocamera monocromatica da 40 MP, un sensore ultrawide da 13 MP e una fotocamera periscopica da 64 MP sempre con OIS. Sul davanti è invece posizionata una fotocamera da 13 MP per selfie e videochiamate.

Huawei P50 Pro è inoltre equipaggiato con una batteria da 4.360 mAh, con ricarica cablata da 66 W e ricarica wireless da 50 W che consentono di ricaricare completamente il dispositivo in un tempo molto ridotto.

P50 Pro e P50 Pocket, i prezzi dei due nuovi telefoni

Per quanto riguarda il costo di questi due telefoni, Huawei P50 Pro è già disponibile su Huawei Store al prezzo di 1.199,90 euro nelle varianti di colore Cocoa Gold e Golden Black. Il P50 Pocket ha invece un prezzo di partenza di 1.599 euro. Per entrambi, il gigante di Shenzhen ha predisposto una garanzia estesa entro il primo anno dall’acquisto.

Fonte Android Authority