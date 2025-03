Ritorno della personalizzazione nell’interfaccia di Pixel Launcher con Android 16

Con l’uscita della beta di Android 16, si profila un’interessante novità per gli utenti dei dispositivi Pixel: la possibilità di personalizzare la forma delle icone direttamente nel Pixel Launcher. Questa funzionalità, sparita dopo Android 12, potrebbe finalmente tornare a disposizione degli utenti, rendendo l’interfaccia più personalizzabile e meno vincolata rispetto alle opzioni di personalizzazione attualmente disponibili.

Novità nel Pixel Launcher

La beta di Android 16 introduce un nuovo menu chiamato “Forma e Layout delle App”, che consente di modificare la dimensione della griglia sulla schermata principale e scegliere tra sei stili di icone. Tra le forme disponibili troviamo quelle classiche come quadrato e semicircolare, oltre a stili più eccentrici come il “complesso trifoglio”. Questa funzione promette di riportare un elemento di personalizzazione che era stato precedentemente tolto dal Pixel Launcher, costringendo gli utenti a ricorrere a launcher di terze parti per apportare modifiche alle icone.

Sotto la scheda “Layout”, gli utenti potranno regolare la dimensione della griglia e selezionare il design delle icone. Anche se Google non ha fornito un elenco ufficiale delle etichette delle forme delle icone, secondo le indiscrezioni raccolte dall’esperto di Android Mishaal Rahman, le etichette interne rivelano forme come cerchio, quadrato, biscotto a quattro lati, biscotto a sette lati, arco e trifoglio complesso.

Un cambiamento atteso

Il ritorno della personalizzazione delle icone nel Pixel Launcher è un elemento significativo per gli utenti. Sebbene la personalizzazione sia stata uno dei punti di forza di Android nel corso degli anni, i possessori di dispositivi Pixel si sono trovati a dover affrontare limitazioni nel modificare l’aspetto delle loro interfacce. Mentre altre piattaforme hanno adottato opzioni di personalizzazione squisite, il Pixel Launcher stesso è rimasto relativamente statico, con poche novità degne di nota.

Si noti che le forme delle icone personalizzate si applicano solo alla schermata principale, al drawer delle app e alle cartelle. Le icone nelle pagine recenti e nelle impostazioni rimarranno invariati con la forma circolare predefinita anche dopo l’aggiornamento. Questo rappresenta un passo avanti, ma evidenzia anche un limite nelle potenzialità di personalizzazione.

Una funzionalità nostalgica

Vale la pena sottolineare che Google aveva già introdotto la personalizzazione delle forme delle icone nel Pixel Launcher con Android 12, per poi rimuoverla senza spiegazioni chiarificatrici. La sua riintroduzione rappresenta una risposta a una lunga attesa da parte degli utenti, desiderosi di un’interfaccia che possa riflettere i loro gusti personali. La possibilità di personalizzare le icone non è solo un aspetto estetico, ma offre agli utenti un senso di controllo e appartenenza al proprio dispositivo.

Nonostante queste novità promettenti, è importante ricordare che la funzionalità è attualmente presente nella beta di Android 16, e non c’è certezza che sarà inclusa nella versione finale. Secondo le previsioni, Android 16 dovrebbe essere rilasciato ufficialmente intorno a maggio o giugno, rimanendo da vedere se questa attesa opzione di personalizzazione sarà confermata e accessibile a tutti gli utenti.