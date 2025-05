Ritorno della funzione Do Not Disturb su Android 16: un tocco per disattivarlo

Negli ultimi aggiornamenti del sistema operativo Android, Google ha introdotto importanti novità, tra cui il ripristino della funzionalità di attivazione e disattivazione del Do Not Disturb. Questo cambia notevolmente l’esperienza degli utenti, che possono ora gestire il silenzioso con maggiore facilità, direttamente dalle Impostazioni Veloci.

Modifiche nelle Impostazioni Veloci

Con il rilascio della versione Android 16 QPR1 Beta 1, Google ha apportato delle significative modifiche alla gestione delle modalità, relative all’interfaccia di Quick Settings. A gennaio 2025, gli utenti si sono accorti che Google aveva rimosso il toggle dedicato a Do Not Disturb durante la pubblicazione della versione quarterly di Android 15. Questo cambiamento aveva causato confusione tra gli utilizzatori, che ora possono contare su un modo più semplice per attivare la modalità silenziosa. Infatti, il nuovo design delle modalità offre la possibilità di accendere o spegnere il DND semplicemente toccando l’icona sulla sinistra del riquadro delle modalità.

Questa modifica è stata annunciata insieme a vari miglioramenti, incluso il nuovo design “Material 3 Expressive”, che supporta una maggiore personalizzazione e facilità d’uso. L’icona a sinistra del riquadro delle modalità ora funge da interruttore per attivare e disattivare il Do Not Disturb, rendendo l’uso di questa funzione più intuitivo rispetto al passato. Inoltre, toccando il lato destro del riquadro, gli utenti possono ancora accedere al menu delle modalità, mantenendo così un facile accesso a tutte le impostazioni correlate.

Impostazioni del Do Not Disturb

Per attivare correttamente la nuova funzionalità di Do Not Disturb, gli utenti devono selezionare le impostazioni adeguate. Nelle opzioni del DND, è necessario impostare “Durata per Impostazioni Veloci” su “fino a disattivazione” o “per X ore”. Questo permette al sistema di comprendere per quanto tempo la modalità dovrà rimanere attiva, garantendo una gestione più sfumata delle notifiche e delle comunicazioni in momenti di necessità di concentrazione.

Ma non si tratta solo di DND. Un’altra novità nel riquadro delle impostazioni rapide riguarda il Bluetooth. Toccando l’icona del Bluetooth si potrà attivare o disattivare rapidamente la connessione, mentre un altro tocco su qualsiasi parte del riquadro aprirà le opzioni di impostazione per il Bluetooth, permettendo così un controllo immediato.

Prossimo rilascio di Pixel Drop

Il prossimo aggiornamento previsto per i dispositivi Pixel, noto come Pixel Drop, è atteso per giugno 2025. Gli utenti avranno quindi l’opportunità di sperimentare queste nuove caratteristiche senza dover attendere a lungo. Il ritorno di una configurazione tanto desiderata come quella del Do Not Disturb rappresenta una risposta alle richieste degli utenti per una maggiore praticità e funzionalità.

Con queste modifiche, Google si propone di semplificare ulteriormente l’interazione degli utenti con le diverse modalità del sistema. La possibilità di attivare e disattivare funzioni essenziali come Do Not Disturb tramite un semplice tocco è una testimonianza dell’impegno dell’azienda nel migliorare l’esperienza degli utilizzatori Android, rendendo quotidiana la gestione delle notifiche e del silenzio.

