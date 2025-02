Ritorno del T9 su iPhone: scopriamo la nuova funzionalità di iOS 18 per la ricerca dei contatti

Con l'aggiornamento a iOS 18, Apple ha ripristinato la funzionalità del T9 sui dispositivi iPhone. Questa innovativa opzione non serve più solo per scrivere messaggi, ma offre anche una soluzione rapida per trovare contatti nella rubrica telefonica. In questo articolo esploreremo il funzionamento del T9 su iPhone e come utilizzarlo efficacemente.

Origini e sviluppo del T9

Negli anni 2000, i telefonini ancora utilizzavano i tastierini numerici per la composizione dei messaggi. In quel periodo, l'invio di SMS era limitato da restrizioni di caratteri, il che portava molti utenti a contare con attenzione il numero di lettere inviate. Un cambio significativo avvenne con l'introduzione del T9, acronimo di "text on 9 keys", che semplificò non solo la digitazione, ma offrì anche una navigazione più intuitiva tra le parole.

Il funzionamento del T9 era progettato per consentire agli utenti di premere un solo numero per ogni lettera, sostituendo il precedente metodo che richiedeva ripetuti clic sullo stesso tasto per digitare una lettera. Per esempio, per scrivere "C", era necessario premere il tasto "2" tre volte; con il T9, si poteva semplicemente digitare il tasto corrispondente una sola volta. Questo ha reso la scrittura molto più fluida e veloce, permettendo di digitare parole intere in pochi secondi.

Con il T9, alcuni esempi pratici rendono evidente la sua utilità: il nome "Yuri", per esempio, diventava "9874" invece di "999-88-777-444". Questa funzionalità si è rivelata un vero punto di svolta nel campo della messaggistica mobile.

Come accedere e utilizzare il T9 nell'app Telefono di iPhone

Con l'introduzione di iOS 18, l'accesso al T9 è integrato direttamente nell'app Telefono. Utilizzare questa funzione è un processo semplice e diretto. Basta avviare l’app Telefono, e, se non ci si trova già, accedere al tastierino numerico tramite l’apposito pulsante in basso a destra.

Successivamente, si può cominciare a digitare il nome del contatto desiderato, inserendo un numero per ciascuna lettera che compone il nome. Questo approccio consente di cercare rapidamente i contatti senza dover scorrere l'intera rubrica, migliorando notevolmente l’efficienza nelle comunicazioni.

Come funziona il T9 nell'app Telefono di iPhone

Sebbene la funzionalità T9 sia progettata per essere rapida e funzionale, in pratica i risultati possono variare. Durante i test con iOS 18.3, si è osservato che il sistema T9 non sempre è attivato immediatamente. Ad esempio, cercando il nome "Settimio Perlini", per digitare "Settimio" occorre immettere la sequenza 73884646. Durante le prime fasi della digitazione, l’app mostrava solo numeri di telefono associati a quella sequenza, impiegando fino alla quarta cifra per filtrare e suggerire il contatto corretto.

Viceversa, nel caso del nome "Giuseppe", digitando "44873773" si otteneva subito il contatto giusto come primo suggerimento. Questo ha portato a domande sulla logica di navigazione del T9: perché alcune ricerche portano immediatamente al contatto desiderato, mentre altre richiedono tempi più lunghi?

Nonostante queste incongruenze, il sistema T9 riesce comunque a fornire risultati utili. Alla fine, per sfruttare al meglio questa funzione, è consigliabile continuare a digitare il nome completo del contatto fino a quando non appare in cima alla lista dei risultati suggeriti.

