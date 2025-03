Ritorno del Pixel 4a: richiamo in Australia per rischio di surriscaldamento della batteria

In Australia, il Pixel 4a è sotto i riflettori a causa di un richiamo ufficiale legato a problemi di surriscaldamento della batteria. Questa situazione emerge dopo l'aggiornamento del Battery Performance Program, che ha suscitato grande preoccupazione tra gli utenti. Mentre Google ha mantenuto una certa vaghezza nel comunicare i dettagli, ora la Commissione Australiana per la Concorrenza e i Consumatori ha emesso un richiamo formale per affrontare il problema che potrebbe compromettere la sicurezza degli utenti.

La fine di un'era per un smartphone iconico

Il Pixel 4a ha conquistato il mercato degli smartphone di fascia economica con le sue prestazioni eccellenti e un design accattivante. Molti utenti lo hanno considerato un vero e proprio “best buy” nella sua categoria. Tuttavia, la sua fama è stata ulteriormente oscurata dalla gestione del recente aggiornamento che, anziché migliorare l'esperienza dell'utente, ha creato una serie di problemi significativi. Gli utenti che hanno installato l’aggiornamento hanno notato che il loro dispositivo, invece di migliorare, mostrava un drastico ridotto della durata della batteria, portandoli a dover ricaricare frequentemente il telefono, in alcuni casi anche dopo pochi minuti di utilizzo.

La cosiddetta “update of death” è stata descritta da Google come un aggiornamento volto a migliorare la stabilità della batteria. Tuttavia, i risultati hanno dimostrato che le modifiche apportate hanno avuto l'effetto opposto. In particolare, la decisione di limitare la tensione massima delle batterie fornite da Lishen ha ridotto la capacità di carica del 56%. Questo profondamente deludente esito ha spinto molti utenti a chiedersi cosa sia successo realmente dietro le quinte di questo aggiornamento.

Richiamo ufficiale e precauzioni necessarie

Con l'emergere di preoccupazioni più articolate sulla sicurezza delle batterie, l’ACCC ha preso provvedimenti per segnalare a utenti e consumatori l’importanza di controllare il proprio dispositivo. L'ente ha specificato che l'aggiornamento automatico alla versione di Android 13 è stato rilasciato per risolvere i problemi di temperatura. Una batteria che surriscalda può rappresentare seri rischi, tra cui incendi e ustioni. In base alle informazioni condivise dalla commissione, il richiamo è arrivato in un momento critico, preoccupato che altre unità sul mercato possano essere potenzialmente compromesse.

Il documento di richiamo invita gli utenti a verificare se il proprio dispositivo ha ricevuto l'aggiornamento firmware. Coloro che ritengono di essere stati colpiti da questo problema possono presentare richiesta di verifica e, potenzialmente, accedere a forme di compensazione proposte da Google. È stato sottolineato che non tutti i Pixel 4a potrebbero essere coinvolti, ma le precauzioni rimangono cruciali.

Comunicazione e risposta da Google

Nonostante le crescenti preoccupazioni e la richiesta di chiarimenti da parte degli utenti, Google continua a non fornire risposte dettagliate in merito ai rischi di surriscaldamento della batteria. La mancanza di trasparenza ha portato a tensioni tra la comunità degli utenti e la società stessa, con molti che chiedono una valutazione più aperta della situazione. Finora, l'azienda ha mantenuto un profilo basso, non affrontando direttamente i timori legati al calore e all'uso delle batterie.

Nel frattempo, i consumatori rimangono in attesa di ulteriori informazioni e dettagli, sperando che Google chiarisca una volta per tutte la situazione e fornisca soluzioni adeguate. In attesa di aggiornamenti, molti utenti stanno adottando un approccio cauto con i loro Pixel 4a, monitorando i segnali e sperando in comunicazioni più concrete da parte dell’azienda.