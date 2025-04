Ritorno alle trame tossiche: Prehired torna con il nuovo nome FastTrack

La tensione nel panorama dell’istruzione professionale è altissima, soprattutto dopo la riscoperta di un programma di formazione che ha seminato confusione e inganni tra viventi e futuri professionisti. A un anno e mezzo dall’intervento del Consumer Financial Protection Bureau , il quale ha collaborato con i procuratori generali statali per fermare Prehired, un programma di bootcamp per vendite tecnologiche sleale, un nuovo capitolo si sta aprendo. Con il CFPB sotto attacco da parte del governo di Elon Musk, FastTrack sembra ripresentare le stesse vendite fuorvianti sotto una nuova etichetta, sollevando preoccupazioni tra gli esperti dei diritti dei consumatori.

Il passato oscuro di Prehired

Prehired si è presentato come un programma online di formazione per ruoli di vendita software di livello iniziale, promettendo agli studenti che avrebbero dovuto pagare il costo del corso solo dopo aver trovato un lavoro con un salario superiore ai 60.000 dollari entro 12 mesi dal termine del programma. Tuttavia, una denuncia del CFPB del 2023, in collaborazione con 11 stati, ha rivelato che questi prestiti erano pubblicizzati in modo ingannevole, con termini non chiari che lasciavano gli studenti in difficoltà economiche anche se non ottenevano un impiego. Dopo l’iscrizione, Prehired avrebbe persino suggerito ai partecipanti di convertire i loro prestiti in accordi di risoluzione, complicando ulteriormente la loro posizione contro i creditori.

A novembre 2023, un tribunale ha emesso un’ordinanza di chiusura definitiva per Prehired, impedendogli di offrire prestiti simili in futuro. Con il fallimento già avvenuto, la società è stata costretta a rimborsare 4,2 milioni di dollari ai mutuatari e ad annullare debiti per un valore di 27 milioni di dollari ancora pendenti. Tuttavia, le promesse di rispetto degli accordi sembrano essere state disattese.

Il sospetto rinnovo con FastTrack

Poco dopo, ex studenti di Prehired hanno notato la comparsa di FastTrack, un’azienda che appariva estremamente simile alla precedente, con la medesima garanzia di successo per l’impiego e persino con immagini identiche sui suoi siti web. Le recensioni apparivano come se fossero relative a Prehired, e persino il blog associato era stato scritto da Joshua Jordan, un ex dirigente di Prehired. Queste similitudini non sono passate inosservate agli occhi dei consumatori avversi alle truffe.

Nel dicembre 2024, alcuni ex partecipanti di Prehired hanno segnalato FastTrack al Student Borrower Protection Center , l’associazione no profit che ha lanciato l’allerta su Prehired. Mike Pierce, direttore esecutivo dello SBPC, ha dichiarato che analizzando i documenti di Prehired, la nuova offerta di FastTrack presentava gli stessi argomenti fuorvianti già visti in precedenza. FastTrack offre ora finanziamenti senza interessi per 30.000 dollari di “quota” posticipata, ma secondo Pierce, le promesse andrebbero considerate con diffidenza.

Le lacune dell’attuale regolamentazione

Mentre il CFPB dovrebbe occuparsi della sorveglianza di queste nuove pratiche e tutelare gli studenti da possibili inganni, è evidente che l’agenzia ha subito un significativo indebolimento sotto l’assalto dell’amministrazione guidata da Donald Trump e dal Dipartimento di Efficienza Governativa . La situazione attuale, con un accumulo di casi in fase di stallo, limita enormemente la capacità del CFPB di intervenire.

Nel frattempo, il SBPC viene visto come ultima linea di difesa, richiedendo l’intervento dei procuratori generali statali. Tuttavia, Pierce ha sottolineato che le agenzie statali non possono eguagliare le risorse e il potere di un’agenzia federale, lasciando i consumatori vulnerabili a ulteriori truffe nel settore educativo. “La missione del CFPB è fondamentale”, ha detto Pierce, concludendo che il suo indebolimento comporta un serio rischio per gli studenti.

Esperienze personali e testimonianze

Tra coloro che hanno subito le conseguenze di Prehired c’è Chris Belcher, un ex marine che si era iscritto al programma nel 2019. Illudendosi di ottenere opportunità nel settore delle vendite tecnologiche, ha presto trovato lavoro come collaboratore a provvigione promuovendo il programma stesso. Ma, dopo aver lasciato il ruolo, ha iniziato a ricevere continue sollecitazioni da Prehired per il pagamento di debiti per circa 15.000 dollari, nonostante avesse trovato impiego in un settore diverso.

Belcher ha espresso la sua delusione nel vedere il nome di Jordan riemergere con un programma simile, affermando che molte di queste aziende suscitano sospetti a causa della loro natura ingannevole. La sua esperienza mette in luce quanto possa essere difficile per gli studenti orientarsi in un mercato pieno di promesse vuote e opportunità illusorie.

Mentre il panorama della formazione professionale si evolve, è chiaro che la lotta contro le pratiche predatorie nel settore continua. La sorveglianza di enti come il CFPB e la reazione delle organizzazioni di tutela dei consumatori sono essenziali per garantire che i diritti delle persone e dei futuri lavoratori siano rispettati e protetti.