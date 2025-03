Ritorna il controllo del volume sulla schermata di blocco dell’iPhone con iOS 18.2

Se ascolti musica o podcast e desideri regolare il volume senza sbloccare il tuo iPhone, è probabile che tu prema i tasti del volume sul lato del dispositivo. Tuttavia, questo metodo può risultare poco pratico, poiché il volume cambiato può risultare sia troppo alto che troppo basso. La buona notizia è che con l’aggiornamento a iOS 18.2, è possibile ripristinare la barra del volume direttamente sulla schermata di blocco per un controllo più tangibile e preciso, il tutto senza dover sbloccare il telefono.

La rinascita della barra del volume

Con il rilascio di iOS 18.2 avvenuto nel mese di dicembre 2024, Apple ha ridato agli utenti la possibilità di visualizzare la barra del volume sulla schermata di blocco. Questo cambiamento arriva dopo che la stessa barra era stata rimossa con l’aggiornamento a iOS 16 nel 2022. Gli utenti che si erano abituati a questo strumento di controllo trovano ora un modo semplice per riaverlo, godendo così di un’esperienza d’uso più fluida mentre ascoltano le loro tracce preferite.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Come ripristinare la barra del volume sullo schermo di blocco

Riportare il controllo del volume sulla schermata di blocco dell’iPhone è un procedimento facile e veloce che richiede solo alcuni passaggi. Ecco come fare:

Apri l’app Impostazioni: Sul tuo iPhone, cerca e tocca l’icona delle impostazioni, rappresentata da un ingranaggio. Seleziona Accessibilità: Scorri verso il basso fino a trovare la voce “Accessibilità” e toccala. Questa sezione offre diverse opzioni per rendere l’uso del telefono più agevole per tutti. Audio e visivo: Sotto la voce “Udito“, seleziona “Audio e visivo” per accedere alle impostazioni che riguardano il suono. Attiva Mostra sempre il controllo volume: Cerca l’interruttore accanto a “Mostra sempre il controllo volume” e attivalo.

Dopo aver completato questi passaggi, la barra del volume tornerà a comparire sulla schermata di blocco. Adesso, ogni volta che stai ascoltando musica o un podcast, sarà possibile regolare il volume attraverso il cursore direttamente dallo schermo bloccato, rendendo l’esperienza di ascolto più comoda.

Approfondimenti su iOS 18

Oltre all’aggiornamento che ha riportato la barra del volume, vale la pena rimanere informati sulle ulteriori novità di iOS 18, come le versioni 18.3.2, 18.3.1 e 18.3. Questi aggiornamenti continuano a migliorare l’usabilità e le funzionalità del sistema operativo. Per coloro che cercano di approfondire, risorse e guide dettagliate sono disponibili per aiutare gli utenti a sfruttare al meglio le nuove caratteristiche introdotte da Apple.