Ritorna il Clicks Keyboard Case: la tastiera BlackBerry riemerge per i dispositivi Android

Il mondo della tecnologia continua a evolversi, ma alcune idee restano impresse nella memoria degli utenti. Tra queste, il famosissimo Clicks Keyboard Case trova le sue radici nella tastiera originali delle BlackBerry, e adesso si prepara a divenire un prodotto disponibile anche per i dispositivi Android. Questa innovativa custodia, già apprezzata negli ambienti Apple, si sta preparando a conquistare il mercato Android portando con sé un design che strizza l'occhio alla vecchia scuola dei telefoni.

Un successo mondiale e una nuova era per Clicks

L'azienda ha recentemente annunciato di aver venduto oltre 100.000 custodie Clicks nel mondo dal lancio avvenuto nel gennaio 2024, ma fino ad ora il prodotto era compatibile esclusivamente con i modelli di iPhone 14, 15 e 16. La prossima espansione, programmata per aprile, consentirà l'utilizzo della custodia per i dispositivi Motorola, Google Pixel e Samsung Galaxy. Questo arrivo segna una svolta importante per la Clicks, che vedrà il debutto di un'app mobile per Android che permetterà di personalizzare le funzioni della tastiera. Gli utenti potranno modificare l'uso di tasti come il caps lock, il tasto di invio e le funzioni speciali create ad hoc.

A partire da oggi, è possibile effettuare prenotazioni per tutte le custodie Clicks dedicate a dispositivi Android direttamente dal sito ufficiale dell’azienda. Tuttavia, la disponibilità potrà variare a seconda del modello scelto. Una delle opzioni più attese è quella per Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro, con arrivo previsto per fine aprile: il prezzo iniziale sarà di 99 dollari, ma dopo il 21 marzo salirà a 139 dollari. Gli utenti possono scegliere tra diverse varianti di colore, compreso un giallo-verde molto visibile e il classico nero.

Custodie dedicate e versioni esclusive per Motorola e Samsung

Non solo Google Pixel: anche le custodie dedicate ai modelli Motorola Razr Plus e Razr sono ora prenotabili. Questi modelli offrono una scelta tra colori vivaci come il blu elettrico e il nero. Gli utenti possono prenotare la custodia a 49 dollari e confermare il prezzo di 99 dollari, nonostante il costo finale aumenterà a 139 dollari dopo il 21 marzo con spedizioni previste per la fine di maggio. Anche per Samsung Galaxy S25 la sceneggiatura è simile: prezzo di partenza per la prenotazione a 49 dollari, con spedizione in programma per giugno e colori disponibili in rosso e nero.

La versione Android del Clicks Keyboard Case mantiene lo stesso design della tastiera originale, includendo tasti rotondi leggermente inclinati per ottimizzare l'esperienza di digitazione. A differenza di altri tentativi di riscrivere il look ergonomico delle BlackBerry, questa custodia ha scelto un approccio più tradizionale, riflettendo l'estetica e la funzionalità apprezzate dagli utenti.

Funzionalità avanzate e personalizzazione della tastiera

La tastiera della versione Android del Clicks Keyboard Case è progettata con etichette dei tasti leggermente modificate, ma rispetta le caratteristiche principali della versione per iPhone. Gli utenti potranno beneficiare di scorciatoie da tastiera per l'apertura di applicazioni e la navigazione veloce all'interno del sistema operativo Android. Tra le novità introdotte c’è anche un tasto dedicato per l'accesso a Google Gemini, un ottimo strumento per ottimizzare l'interazione con le app Google.

Una feature particolarmente interessante è l’illuminazione dei tasti. Invece di alimentarsi con batterie tradizionali, il Clicks Keyboard Case sfrutta la porta USB-C di ciascun dispositivo Android, garantendo energia senza complicazioni. Questa soluzione renderà l'utilizzo del prodotto semplice e diretto, permettendo agli utenti di concentrarsi sulla scrittura senza pensieri tecnici aggiuntivi.

Il Clicks Keyboard Case si prepara a riportare in auge un concetto di tastiera che piaceva tanto ai fan delle BlackBerry, rendendolo di nuovo rilevante in un'ambiente tecnologico in continua evoluzione. La speranza è che il connubio tra design vintage e funzionalità moderne possa conquistare anche i neofiti del settore.