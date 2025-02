Ritiro di quasi 18.000 scooter elettrici Swagtron da Walmart per rischi di incendio

Rivelazioni allarmanti hanno portato al ritiro di quasi 18.000 scooter elettrici Swagtron da Walmart. Questa decisione è stata presa a causa di gravi preoccupazioni relative alla sicurezza delle batterie agli ioni di litio dei modelli coinvolti. Il richiamo è stato notificato dalla Consumer Product Safety Commission , che ha registrato diversi incidenti legati al surriscaldamento delle batterie, con conseguenze anche molto gravi per i consumatori e per le strutture circostanti.

Dettagli del richiamo e modelli interessati

Circa 17.970 unità del modello SG-5 Swagger 5 Boost sono state vendute tra maggio 2018 e ottobre 2024, nei punti vendita Walmart e Sam’s Club. Secondo la CPSC, sono stati registrati sette casi di batterie che “si surriscaldano, fumano, si sciolgono o prendono fuoco”. Uno di questi incidenti ha addirittura provocato ferite da ustione e danni ingenti a un edificio residenziale. I clienti interessati riceveranno via email istruzioni dettagliate per ottenere un rimborso totale.

I modelli specifici coinvolti nel richiamo includono i seguenti: SWGR5-V2-SLV, SWGR5-V2-2, SG5 Boost, SG-5S, 96262-2, 96262-9, SG-5S e 96560-2. I prezzi di vendita variavano tra i 175 e i 450 dollari. È possibile verificare il numero di modello affianco al deck dello scooter.

La posizione di Swagtron e il comportamento della CPSC

Sebbene Swagtron abbia venduto direttamente il modello SG-5 Swagger 5 Boost tramite il proprio sito web, l’azienda non ha emesso alcun richiamo ufficiale per il prodotto. La CPSC ha segnalato che Swagtron ha ignorato le richieste di richiamo e di ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto. Un tentativo di contattare Swagtron per ricevere commenti e chiarimenti è stato effettuato, ma al momento non c’è stata risposta.

In un avviso di richiamo, la CPSC ha esortato i consumatori a interrompere immediatamente l’utilizzo e la ricarica degli scooter elettrici richiamati. È stato consigliato di tagliare il cavo dell’acceleratore e di smaltire l’intero prodotto seguendo le procedure locali e statali per i rifiuti pericolosi.

Aggiornamenti sulla sicurezza e avvisi precedenti

Questo ritiro segue un avviso emesso dalla CPSC già nel mese di ottobre, nel quale veniva raccomandato ai consumatori di interrompere l'uso degli scooter SG-5 Swagger 5 Boost acquistati da vari rivenditori, tra cui Tractor Supply, Best Buy, Walmart, Sam’s Club, Amazon, eBay e il sito stesso di Swagtron, a partire dal 2019. Nel corso del tempo, la CPSC ha raccolto ben 139 segnalazioni di incendi o incidenti termici associati ad altri prodotti Swagtron, criticando l'azienda per la mancanza di informazioni sulla sicurezza fornite ai consumatori.

Questa situazione di emergenza sottolinea l'importanza di vigilare sulla sicurezza dei prodotti in commercio e la necessità di azioni rapide da parte delle aziende per tutelare i consumatori e i beni pubblici. Continui aggiornamenti e misure adotteranno forma man mano che ulteriori informazioni emergeranno.