Ritirati dal mercato in Francia Ulefone Note 16 Pro e OUKITEL WP28 per superamento limiti SAR

Le recenti segnalazioni provenienti dalla Francia mettono in allerta i consumatori riguardo a due modelli di smartphone Android, l’Ulefone Note 16 Pro e l’OUKITEL WP28. Entrambi i dispositivi sono stati oggetto di richiamo a causa del superamento dei valori di SAR, il Tasso di Assorbimento Specifico che regola l’esposizione a campi elettromagnetici. Le autorità competenti hanno rilevato irregolarità che potrebbero compromettere la salute degli utenti, portando a misure incisive sul mercato.

Ulefone e OUKITEL sotto osservazione

L’Agence Nationale des Fréquences , l'ente francese responsabile della regolamentazione e del controllo delle frequenze elettromagnetiche, ha emesso una decisione di richiamo per i modelli Ulefone Note 16 Pro e OUKITEL WP28. Le anomalie sono emerse dopo una serie di test condotti presso laboratori accreditati, che hanno monitorato il rispetto delle norme europee relative ai valori SAR. I risultati hanno svelato che entrambi i dispositivi presentano valori di assorbimento eletromagnetico superiori ai limiti consentiti.

La misura del SAR è fondamentale per la sicurezza degli apparecchi elettronici, in particolare per quelli di uso personale come smartphone e laptop. Questo valore indica la quantità di energia assorbita dal corpo umano quando è esposto a una sorgente di radiofrequenze, e viene espresso in watt per chilogrammo . La normativa europea stabilisce limiti rigorosi per garantire che i dispositivi non superino soglie potenzialmente dannose.

Superamento dei limiti e rischi per la salute

Nel caso specifico dell’OUKITEL WP28, le misurazioni hanno rivelato un valore di 4,06 W/kg, superando di poco il limite standard fissato a 4 W/kg. Tuttavia, il valore registrato per l’Ulefone Note 16 Pro è particolarmente allarmante, arrivando a 4,78 W/kg, ben oltre il livello soglia. Questa situazione mette in evidenza un rischio potenziale per gli utenti, in particolare per quanto riguarda l’esposizione prolungata agli effetti delle onde elettromagnetiche.

Le norme di sicurezza evidenziano come l’esposizione a radiazioni superiori ai limiti prescritti possa comportare effetti negativi sulla salute, rendendo necessaria una rapida azione da parte dei produttori. Le autorità hanno quindi invitato i possessori di questi dispositivi a restituirli ai punti vendita di acquisto. È essenziale agire tempestivamente per garantire la salute degli utenti e rispettare i parametri di sicurezza stabiliti.

Provvedimenti delle autorità e impatto sul mercato

A seguito della scoperta delle irregolarità, l’ANFR ha ufficialmente richiesto a TESSKONI TECH e BOGDAN CONSTANTIN ECOBICI, le aziende responsabili della commercializzazione dei telefoni, di attuare correttivi per affrontare le problematiche di conformità. Di fronte al mancato adeguamento alle normative, le autorità hanno adottato misure decisamente restrittive, ordinando il ritiro immediato di entrambi i modelli dal mercato francese.

L'impatto di queste decisioni si estende anche all'Italia, dove i modelli in questione sono stati messi in vendita. L’OUKITEL WP28 è disponibile dal 2023, seguito dal lancio dell’Ulefone Note 16 Pro l’anno successivo. Entrambi i telefoni si caratterizzano per un prezzo accessibile, fattore che ha contribuito alla loro diffusa commercializzazione. Le ripercussioni di questa situazione potrebbero portare a una revisione delle strategie di vendita e produzione da parte delle aziende coinvolte, dilemmi che riguardano anche il mercato europeo.

Si raccomanda vivamente di evitare l'acquisto e l'uso dei modelli Ulefone Note 16 Pro e OUKITEL WP28 fino a nuove comunicazioni ufficiali relative a eventuali aggiornamenti o modifiche da parte delle aziende produttrici.