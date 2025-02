Ritardo nel rilascio di Ubuntu 24.04.2: nuova data fissata per il 20 febbraio 2025

L'ecosistema di Ubuntu ha recentemente subito un'interruzione a causa di un incidente tecnico che ha colpito le nuove immagini di Ubuntu 24.04.2. Sviluppato da Canonical, il sistema operativo è molto atteso, ma problemi legati al kernel hanno costretto il team a rinviare la data di rilascio, originariamente prevista per il 13 febbraio. In questo articolo, esploreremo le ragioni di questo ritardo e cosa significa per gli utenti.

Problemi con il kernel HWE di Ubuntu 24.04.2

Utkarsh Gupta, uno degli sviluppatori di Canonical, ha individuato un “sfortunato incidente” come causa principale del problema. Alcune delle immagini di Ubuntu 24.04.2 per le versioni flavour sono state create senza il kernel hardware enablement , ovvero la versione 6.11 di Linux. Il kernel HWE è essenziale per garantire che le ultime versioni di Ubuntu possano funzionare correttamente con l'hardware più recente. La ragione per cui la corretta integrazione del kernel è cruciale è che queste versioni devono supportare tecnologie e dispositivi moderni, rendendo la compatibilità una priorità per gli utenti.

Ogni nuova versione di Ubuntu, in particolare le release LTS , richiede un'attenta preparazione delle immagini ISO. Queste devono essere create con il kernel appropriato e, soprattutto, devono essere sottoposte a test completi per assicurarsi che non ci siano problemi tecnici prima del rilascio ufficiale. Purtroppo, il team ha scoperto che il tempo disponibile per i test non era sufficiente, impedendo di mantenere la data di lancio precedentemente annunciata.

Nuove tempistiche per il rilascio di Ubuntu 24.04.2

Di conseguenza, la nuova data di rilascio per Ubuntu 24.04.2 è stata fissata al 20 febbraio 2025. Questo ritardo non è del tutto inaspettato, dato che il primo aggiornamento minore di Ubuntu 24.04 LTS ha già subito una situazione analoga; anche la versione beta era stata posticipata. La somiglianza delle circostanze ha messo in allerta il team di Canonical, che ora sta pianificando una revisione più dettagliata delle procedure di sviluppo per prevenire incertezze simili in futuro.

Sebbene la notizia possa rattristare gli utenti che aspettavano con impazienza di installare il sistema operativo immediatamente, bisogna considerare che tutto ciò non rappresenta un problema insormontabile. L'ISO della versione 24.04.1 LTS è ancora disponibile per il download e supporta il kernel Linux 6.8, che offre un'esperienza stabile per chi desidera utilizzare Ubuntu in questa fase intermedia.

Aggiornamenti e novità per gli utenti di Ubuntu

Nel frattempo, gli utenti esistenti di Ubuntu 24.04 hanno già iniziato a ricevere il nuovo stack HWE, che comprende il kernel Linux 6.11 e una versione aggiornata di Mesa. Questa distribuzione è una misura importante per garantire agli utenti l’aggiornamento a funzionalità più recenti e migliorie prestazionali, contribuendo a mantenere il sistema operativo al passo con i tempi.

In aggiunta, è stato rilasciato un pacchetto di base-files aggiornato, il quale modifica il numero di versione di Ubuntu a 24.04.2 LTS nelle impostazioni, in preparazione per la prossima release. Questo segna un proseguimento dell’impegno di Canonical a garantire che il sistema rimanga competitivo e funzionale, anche mentre affronta sfide nello sviluppo.

Per gli utenti di Ubuntu, la speranza è che la data del 20 febbraio rappresenti finalmente un traguardo chiaro e definitivo per l'arrivo della nuova versione 24.04.2, permettendo così un miglioramento dell’esperienza utente.