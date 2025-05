Ritardi per il lancio dell’Xbox mobile store: le sfide legali con Apple

Negli ultimi dodici mesi, gli appassionati di Xbox e mobile gaming hanno atteso con trepidazione l’annuncio del lancio del nuovo Xbox mobile store, un progetto svelato dal presidente di Xbox, Sarah Bond, ma che non ha ancora preso forma. La situazione si complica ulteriormente alla luce di recenti sviluppi legati a Apple, protagonista di tensioni legali che potrebbero influenzare l’intero ecosistema delle app.

La battaglia legale tra Microsoft ed Apple

Nelle ultime ore, Microsoft ha presentato un documento legale in supporto di Epic Games, in modo da contrastare il potere di controllo di Apple sull’App Store. La causa riguarda la volontà di Epic di mantenere liberi i pagamenti in-app, in particolare permettendo agli sviluppatori di proporre alternative ai metodi di pagamento di Apple senza incorrere in costi aggiuntivi. Tale controversia ha già portato alla reintegrazione di Fortnite sull’App Store negli Stati Uniti e consente a Epic di utilizzare il proprio sistema di pagamento all’interno del gioco.

Microsoft ha espresso il desiderio di replicare questo modello nel suo futuro Xbox mobile store, ma dichiara di trovarsi ostacolata dalle politiche attualmente in vigore adottate da Apple. Secondo Microsoft, il divieto in vigore permette ad Apple di mantenere il controllo in-app ma avrebbe dovuto consentire il lancio di una propria piattaforma di vendita online. Ciò avrebbe fornito un canale alternativo per l’acquisto di articoli di gioco esterni all’app, utilizzabili in app di terze parti. Ma, anche questo piano ha subito un forte freno a causa delle nuove normative anti-steering di Apple, che limitano la comunicazione di Microsoft con gli utenti e comportano costi economici maggiori.

Implicazioni della sentenza per il futuro di Xbox

La sentenza di questo tribunale offre finalmente a Microsoft l’opportunità di avviare il suo store mobile di Xbox. Tuttavia, l’azienda sottolinea la necessità di garantire un esito favorevole nel contesto del ricorso presentato da Apple. Se Microsoft dovesse lanciare il suo store e successivamente Apple dovesse vincere un appello, l’azienda potrebbe trovarsi costretta a sospendere il servizio durante il processo di appello.

In merito, Microsoft ha puntualizzato nel suo documento legale che nulla giustifica la posizione di Apple secondo cui le modifiche tecniche o politiche non possano essere annullate. Per questo motivo, il gigante del software sottolinea l’importanza di applicare immediatamente la sentenza in attesa dell’esito dell’appello di Apple. L’azienda evidenzia la propria esperienza nella gestione di app store, facendo notare che le politiche di Apple potrebbero essere ripristinate nel caso avesse la meglio in appello.

Sviluppi sull’app Xbox e future funzionalità

Ma non solo il mobile store: anche l’app Xbox principale è coinvolta in quest’aggrovigliata questione legale. Microsoft ha da tempo dichiarato di voler consentire agli utenti di iOS di acquistare e trasmettere giochi in streaming direttamente dall’app, sfruttando la cloud gaming. Le attuali regolamentazioni imposte da Apple, tuttavia, limitano significativamente questa possibilità.

Negli scorsi mesi, Microsoft ha avviato la funzionalità di acquisto di giochi e contenuti scaricabili all’interno dell’app mobile di Xbox, ma ha dovuto rinunciare all’opzione di gioco remoto in conformità con le norme dell’App Store. Attualmente, non è possibile acquistare un gioco direttamente nell’app Xbox su iOS e poi trasmetterlo all’interno della stessa app; gli utenti devono accedere al sito mobile di Xbox Cloud Gaming tramite browser per godere dell’esperienza di gioco in cloud.

L’ottimismo è però noto anche per il futuro e tre mesi fa Sarah Bond ha rivelato la volontà di lanciare, a breve, la possibilità di acquistare e giocare all’interno dell’app Xbox su Android. Un annuncio fatto in concomitanza con la recente sentenza a favore di Google, che ha imposto l’apertura di Android a terzi. Tuttavia, la realizzazione di questa funzione, prevista per novembre, ha subito un ritardo a causa di una “temporanea sospensione amministrativa.”

Le dinamiche tra Microsoft e Apple continuano a rimanere al centro dell’attenzione nel panorama dell’intrattenimento digitale, con sviluppi che potrebbero ridefinire il modo in cui i giochi vengono distribuiti e gestiti negli store mobile.