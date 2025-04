Ritardi nell’aggiornamento: Samsung frena il rilascio di One UI 7 basato su Android 15

Il lancio di Android 15, avvenuto nell’ottobre 2024, ha portato grande attesa tra gli utenti di dispositivi Samsung, storicamente tra i primi a ricevere le nuove versioni del sistema operativo. Tuttavia, al termine del 2025, diversi modelli di punta dell’azienda, tra cui la serie Galaxy S24, continuano a girare su Android 14. Questa situazione ha indubbiamente frustrato gli appassionati del marchio, desiderosi di accedere alle funzionalità più recenti.

L’avvio del rollout di One UI 7

La settimana scorsa, Samsung ha avviato il rilascio di One UI 7, l’interfaccia utente basata su Android 15, per alcuni suoi modelli di punta negli Stati Uniti. Gli utenti avevano accolto con entusiasmo la notizia, sperando finalmente di ricevere l’aggiornamento tanto atteso. Tuttavia, durante il weekend, l’azienda ha deciso di fermare il rollout. Questa interruzione non è passata inosservata: numerosi leaker hanno osservato il cambiamento, ma Samsung non ha emesso alcun commento immediato al riguardo.

Pausa del rilascio e dichiarazioni ufficiali

In seguito alle voci che si sono diffuse riguardo l’interruzione dell’aggiornamento, un rappresentante di Samsung ha rilasciato una dichiarazione a Android Authority, confermando che il piano di distribuzione di One UI 7 è stato messo in pausa. Sebbene l’azienda non abbia fornito dettagli chiari sulle motivazioni di questa scelta, la comunicazione ufficiale chiarisce che l’obbiettivo è quello di garantire un’esperienza utente ottimale.

Cosa ha detto Samsung

Nella sua comunicazione, Samsung ha affermato:

“Il programma del rollout di One UI 7 è in fase di aggiornamento per garantire la migliore esperienza possibile. I nuovi tempi e la disponibilità saranno comunicati a breve.”

Questa affermazione lascia intendere che Samsung presenterà a breve un nuovo programma di rilascio per One UI 7, alimentando la speranza tra gli utenti in attesa dell’aggiornamento.

Possibili motivi dietro l’interruzione

Sebbene la dichiarazione ufficiale non menzioni esplicitamente la causa della pausa, alcuni leaker hanno suggerito che potrebbe essere legata a un bug o a più bug all’interno del software. Tuttavia, al momento non vi è alcuna conferma da parte di Samsung riguardo la presenza di errori rilevanti o sul tipo di problemi riscontrati.

Attesa per il nuovo programma di rilascio

Gli appassionati di Samsung e gli utenti della serie Galaxy S24 devono continuare a seguire attentamente le comunicazioni ufficiali dell’azienda. Un nuovo programma di rilascio per One UI 7 è atteso nei prossimi giorni o settimane, con la speranza che le correzioni previste risolvano eventuali problematiche segnalate. La frustrazione si fa sentire tra i possessori di smartphone Samsung, ma la comunità spera di vedere presto novità positive.