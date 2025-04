Ritardi e sfide del programma Gateway: le ultime notizie dalla NASA

Il programma Gateway, che rappresenta una parte fondamentale delle future missioni spaziali della NASA, si trova ad affrontare importanti ritardi e costi crescenti a causa di continui cambiamenti nelle specifiche richieste. Rivelazioni recenti riguardano in particolare la decisione dell’agenzia di lanciare simultaneamente il Power and Propulsion Element e la Halo su un unico razzo, un cambio di rotta che ha comportato profondi aggiustamenti nei progetti iniziali.

Le interrogazioni al nuovo amministratore della NASA

Il 9 aprile, durante le audizioni di conferma di Jared Isaacman, candidato di Trump per il ruolo di amministratore della NASA, il senatore Ted Cruz ha posto domande incisive riguardo il programma Gateway. Cruz, sostenitore del progetto e presidente del comitato di commercio del Senato, ha evidenziato l’importanza del Gateway per il futuro della NASA e l’assicurazione di posti di lavoro presso il Johnson Space Center in Texas per i prossimi quindici anni. Isaacman ha mostrato interesse nel capire a fondo le opportunità e le sfide che il Gateway presenta, riconoscendo che rappresenta una parte di vari programmi che attualmente sono in ritardo e sopra budget.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Progresso e sfide del modulo HALO

Una settimana prima delle audizioni di Isaacman, il programma Gateway ha raggiunto un traguardo significativo con l’arrivo a Gilbert, in Arizona, della struttura metallica del modulo HALO. Originari dall’Italia, i componenti sono solo parzialmente completati e mancano attrezzature cruciali come i sistemi di supporto vitale, fondamentali per il funzionamento nello spazio. Nei prossimi anni, la Northrop Grumman si occuperà di completare il modulo, dotandolo delle componenti necessarie e interfacciandolo con il PPE attualmente in fase di costruzione presso la Maxar Technologies in Silicon Valley. La fase di assemblaggio spesso rivela problemi che possono far lievitare i costi e causare ulteriori ritardi.

Un’intervista con Jon Olansen sul programma Gateway

Abbozzando ulteriori dettagli sul programma, Jon Olansen, ingegnere biomeccanico e responsabile del programma Gateway presso il Johnson Space Center, ha condiviso aggiornamenti sullo stato del modulo HALO. Secondo Olansen, il HALO, dopo aver completato l’integrazione strutturale, ora è nella fase di allestimento dei sistemi necessari per garantire sicurezza e funzionalità per i futuri equipaggi e le missioni scientifiche. Le operazioni includeranno l’installazione di sistemi di controllo, gestione della potenza e di condizioni ambientali, creando così un ambiente che risponda ai requisiti di un veicolo spaziale abitato.

Aggiornamenti sul Power and Propulsion Element

Olansen ha confermato che il PPE sta progredendo bene nell’attività di assemblaggio e integrazione. Il modulo ha completato l’integrazione del cilindro centrale con i serbatoi di propulsione, e il modulo di propulsione è in buone condizioni. A questo punto, il team sta lavorando sugli scaffali di avionic per il veicolo, cercando di completare l’assemblaggio entro l’anno così da poter proseguire con le prove integrate di spacecraft.

Gestione e controllabilità del Gateway

Una delle preoccupazioni sollevate dal Governo Accountability Office riguardava la gestione della massa del Gateway, affinché questo rientrasse nelle capacità del razzo utilizzato per il lancio. Olansen ha affermato che sono in corso lavori per ottimizzare la gestione della massa, esaminando le varie opzioni disponibili e cercando di progettare un veicolo che possa soddisfare le necessità previste in missione. Durante le prove sarà necessario monitorare il peso complessivo e apportare modifiche se necessario, ma il team ha già preso molte decisioni essenziali per garantire il successo del programma.

Inoltre, le questioni di controllabilità in presenza di veicoli di grandi dimensioni, come Starship, potrebbero presentare delle nuove sfide. Olansen ha parlato della necessità di sviluppare metodi per utilizzare le capacità già integrate nel veicolo in un modo che garantisca un adeguato controllo durante le manovre di attracco e disattracco. Nonostante i rischi e le complessità associate, il team sta continuando a lavorare su soluzioni per affrontare tutti gli scenari potenzialmente problematici.